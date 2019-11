LIVE Volley | Superlega 2019 in DIRETTA | Modena supera Milano | vincono Vibo Valentia

Fonte : oasport

(Di mercoledì 20 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22:52 TRENTINO-PADOVA 12-13: Barnes ha avuto l’occasione per mettere a terra la palla del 12-14, ma il canadese viene murato da Codarin. 22:51 TRENTINO-PADOVA 11-13: contrattacco a segno per Hernandez, che sta facendo una partita straordinaria. Time-out per coach Lorenzetti. 22:50 TRENTINO-PADOVA 11-12: diagonale vincente di Barnes. 22:49 TRENTINO-PADOVA 11-11: sbaglia stavolta il giapponese dai nove metri. 22:48 TRENTINO-PADOVA 10-11: Cebulj sparacchia fuori … 22:47 TRENTINO-PADOVA 10-10: ace di Ishikawa. 22:47 TRENTINO-PADOVA 10-9: in rete il servizio di Vettori, entrato apposta per la battuta. 22:46 TRENTINO-PADOVA 10-8: pipe vincente di Cebulj. 22:45 TRENTINO-PADOVA 9-8: time-out per coach Lorenzetti. 22:44 TRENTINO-PADOVA 9-7: Hernandez sfonda il muro avversario. 22:43 TRENTINO-PADOVA 8-5: l’Itas va al cambio di ...

