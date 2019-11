LIVE Volley | Superlega 2019 in DIRETTA | Modena supera Milano | vincono Vibo Valentia e

Fonte : oasport

(Di mercoledì 20 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22:13 SORA-LATINA 3-2: si ricomincia anche qui. 22:11 TRENTINO-PADOVA 8-12: sparacchia fuori Vettori, addirittura 22 errori complessivi per Trento. 22:09 TRENTINO-PADOVA 8-11: diciassettesima battuta sbagliata per la Kione. 22:08 TRENTINO-PADOVA 5-7: arriva un break dei padroni di casa, Giannelli deve cercare di variare il più possibile il gioco per non dare punti di riferimento al muro avversario. 22:06 TRENTINO-PADOVA 3-6: al momento non è arrivata la reazione che ci si poteva aspettare. 22:05 SORA-LATINA 25-23: non riesce il recupero alla formazione ospite, si va al quarto set. 22:03 TRENTINO-PADOVA 2-1: è iniziato il quarto parziale al PalaTrento. 22:01 SORA-PADOVA 24-21: tre set-point. 22:00 SORA-PADOVA 23-20: c’è profumo di quarto set. 21:59 TRENTINO-PADOVA 19-25: Travica e compagni volano sul 2-1. 21:58 PIACENZA-PERUGIA ...

