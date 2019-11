LIVE MotoGP | Test Valencia 2019 in DIRETTA | Viñales si scatena e balza in testa

Fonte : oasport

(Di mercoledì 20 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.10 Unico in pista ora Alex Marquez che continua i suoi leggeri progressi di adattamento. Ventesima posizione provvisoria e ancora evidenti problemi di traiettoria in certe curve. 16.07 Ancora undicesimo tempo per Dovizioso che, come spesso accade, non cerca mai davvero il limite neima si concentra sul lavoro sia in pista che ai box. 16.05 Rientrato Rossi ma, fonte Sky Sport, dovrebbe rientrare tra poco finalmente con la moto 2020 usata da. 16.02 Continuano i progressi del Dottore che lima un altro decimo. 1:30.781 per lui. 16.00 Rossi, ancora con moto vecchia, si migliora di qualche millesimo fino al 1:30.826 recuperando la nona posizione ai danni di Jack Miller. 15.58 Meno efficace il passo di Marquez con la Honda, ampiamente sopra il 30.5 di media i suoi passaggi. 15.56 Quartararo potrebbe aver chiuso ...

SkySportMotoGP : ? Moto in fiamme per Iannone ? Il LIVE ? - zazoomblog : LIVE MotoGP Test Valencia 2019 in DIRETTA: si riaccende la sfida Viñales – Quartararo. Rossi lavora sul passo -… - zazoomblog : LIVE MotoGP Test Valencia 2019 in DIRETTA: Petronas e Suzuki si prendono la scena a due ore dal termine - #MotoGP… -