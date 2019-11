LIVE MotoGP | Test Valencia 2019 in DIRETTA | Marquez di un soffio su Pol Espargarò e

LIVE MotoGP - Test Valencia 2019 in DIRETTA : Marc Marquez si rimette al comando - Dovizioso e Rossi lavorano sul passo gara : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.00 AGGIORNAMENTO TEMPI A 4 ORE DALLA CONCLUSIONE 1 93 M. Marquez 1:30.664 2 44 P. ESPARGARO +0.021 3 21 F. MORBIDELLI +0.139 4 36 J. MIR +0.150 5 20 F. QUARTARARO +0.274 6 12 M. VIÑALES +0.372 7 4 A. Dovizioso +0.549 8 42 A. RINS +0.579 9 43 J. MILLER +0.838 10 27 I. ...

12.24 Di nuovo Mir a tutta! 157 millesimi di vantaggio al T2, 141 al T3, chiude in 1:30.814 a soli 10 millesimi da Morbidelli, con una leggera sbavatura in curva 14 12.22 Joan Mir stampa record in ogni settore, arriva al T3 con 191 millesimi, quindi chiude perdendo tutto nel T4, a 100 millesimi da Morbidelli, limando solo 7 millesimi al suo tempo precedente. 12.20 grande giro per Joan Mir che ...

12.04 Morbidelli chiude il suo primo run dopo 7 giri, quindi anche Vinales e Dovizioso si fermano ai box. Marquez prosegue tu tempi non eccezionali, quindi stampa il nuovo record nel T1 e inizia a spingere 12.02 …e dopo il fratello Aleix, ora tocca a Pol Espargarò finire nella ghiaia di Valencia, nel suo caso in curva 10 A tricky morning continues for KTM as @polespargaro goes ...

11.44 Vinales si issa in seconda posizione a 86 millesimi da Marquez, mentre Quartararo è sesto a 728 11.42 Inizia la giornata anche per Quartararo, mentre Vinales sale subito in quinta posizione Time to head out to work!#PETRONASmotorsports | #MotoGP | #ValenciaTest | #FQ20 | #FM21 pic.twitter.com/rLqqrXLkBE — PETRONAS SRT (@sepangracing) November 20, 2019 11.40 Tornano ai box Marquez ...

11.22 Le prime immagini di un pilota in azione in questo Day-2 Binder, Lecuona y Espargaró en la pista. Las #KTM inician el trabajo en los #ValenciaTest pic.twitter.com/8812IBAvhX — Circuit Ricardo Tormo (@CircuitValencia) November 20, 2019 11.20 Binder segna 1:33.732 quindi Lecuona a 137 millesimi, mentre Pol Espargarò accusa 5.5 secondi 11.18 In pista anche Iker Lecuona con la Red ...

10.55: Si scaldano i motori nel vero senso del termine, viste le temperature a Valencia. Si spera che il silenzio venga interrotto al più presto. 10.53: "Oggi abbiamo Testato delle nuove parti aerodinamiche e delle nuove componenti sul telaio facendo delle comparative, perciò sono contento. Ho molta voglia di provare il nuovo motore perché al momento è l'unica cosa che manca alla ...

10.20: I team, come accaduto ieri, porteranno avanti delle prove comparative, ovvero si confronteranno i dati sulla moto 2019 e quella con aggiornamenti 2020 per acquisire informazioni utili sul nuovo progetto. 10.17: Il silenzio continua a regnare sovrano a Valencia. Come detto, si attende prima di vedere attività in pista dal momento che le temperature in queste ore sono ancora piuttosto ...