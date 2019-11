LIVE Coppa Davis 2019 in DIRETTA | Spagna-Russia al doppio decisivo | 6-4 5-6

Fonte : oasport

(Di mercoledì 20 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-30 Non passa il diritto di Rublev! Era un passante interessante… 15-30 ALTRO ERRORE A RETE! Risposta potente su cui non ci arriva Granollers. 0-15 CHE DIRITTO DI KHACHANOV! Il russo buca Granollers e la sua discesa a rete. 5-6 Ancora a zero Khachanov: tie-break assicurato per la. 40-0 Grande scambio condotto dai russi che chiudono con lo smash centrale a rete. 30-0 Prima di servizio profonda di Khachanov. 5-5 Prima esterna di Lopez. 40-15 Ace di Lopez. 30-15 Si arrampica Granollers sul cross di diritto di Rublev. 15-15 Attacca Granollers: palla in rete. 15-0 Buona prima di Lopez. 4-5 Laresta avanti: match che entra nel vivo. 40-0 Altra prima radente del russo. 30-0 Buona prima di Rublev nonostante non sia stato accettata la richiesta di hawk-eye della. 4-4 Lunga la risposta di Khachanov. 40-0 Buona prima ...

zazoomblog : LIVE Coppa Davis 2019 in DIRETTA: Spagna-Russia al doppio decisivo 6-4 2-3 - #Coppa #Davis #DIRETTA: #Spagna-Russi… - zazoomnews : LIVE Coppa Davis 2019 in DIRETTA: Australia-Colombia 2-0 Stati Uniti-Canada 0-2 Spagna-Russia 0-1 Nadal vince il pr… - zazoomblog : LIVE Coppa Davis 2019 in DIRETTA: Spagna-Russia al doppio decisivo 0-1 - #Coppa #Davis #DIRETTA: #Spagna-Russia -