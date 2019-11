LIVE Coppa Davis 2019 in DIRETTA | Spagna-Russia al doppio decisivo | 6-4 2-3

Fonte : oasport

(Di mercoledì 20 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-3 Altro ace per Rublev che è risorto dopo ilfallo. 30-15 Altra buona prima di Rublev. 15-15 Ace immediato del russo. 0-15fallo per Rublev. 2-2 Equilibrio alla Caja Magica. 40-15 Errore sottorete di Lopez sulla risposta di Khachanov. 30-0 Lungo il diritto di Rublev. 15-0 Servizio di Granollers e chiusura di Lopez a rete. 1-2 Chiude a 15 il russo che per la prima volta non ha problemi al servizio. 30-0 Buona prima per Khachanov. 1-1 Game veloci al servizio. 40-0 Bravissimo Granollers sottorete con la volée di rovescio. 15-0 Buona prima di Lopez. 0-1 Lento Lopez in risposta. 40-15 Lungo il rovescio di Granollers. 30-15 Buona prima di Rublev. 15-15 Rublev attacca a volo su Lopez: volée di poco a lato. INIZIO SECONDO SET 01.06 Laconquista il primo set per 6 giochi a 4 dopo essere riuscita a brekkare nel nono gioco ...

zazoomnews : LIVE Coppa Davis 2019 in DIRETTA: Australia-Colombia 2-0 Stati Uniti-Canada 0-2 Spagna-Russia 0-1 Nadal vince il pr… - zazoomblog : LIVE Coppa Davis 2019 in DIRETTA: Spagna-Russia al doppio decisivo 0-1 - #Coppa #Davis #DIRETTA: #Spagna-Russia - zazoomblog : LIVE Coppa Davis 2019 in DIRETTA: Australia-Colombia 2-0 Stati Uniti-Canada 1-2 Spagna-Russia 1-1 Nadal e De Minaur… -