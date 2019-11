LIVE Coppa Davis 2019 in DIRETTA | risultati 20 novembre Serbia e Gbr ok La Germania

LIVE Coppa Davis 2019 in DIRETTA : risultati 20 novembre. Serbia - 3-0 al Giappone. Gran Bretagna-Olanda - ora il doppio decisivo. L’Argentina prova a limitare i danni con la Germania : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.29 Gran Bretagna-Olanda:l’inizio del decisivo doppio J.Murray/Skupski vs. Koohlhof/Rojer è ancora da rimandare. 17.26 Germania-ARGENTINA: Gonzalez/Mayer 7-6 (4), 2-3 Krawietz/Mies, gara di testa per i teutonici in questo set. 17.23 Gran Bretagna-Olanda: è stato ritardato ancora di qualche minuto l’inizio del decisivo doppio J.Murray/Skupski vs. Koohlhof/Rojer. Ricordiamo che la ...

LIVE Coppa Davis 2019 in DIRETTA : risultati 20 novembre. Serbia - 3-0 al Giappone. Gran Bretagna 1-1 Olanda - ora il doppio decisivo. Germania vincente sull'Argentina : 16.58 Gran Bretagna-Olanda: Haaaaaase, vince! L'olandese si aggiudica il match contro Evans (3-6, 7-6 (5), 6-4) sistemando le cose sull'1-1 – nel computo generale – fra Olanda e Gran Bretagna. 16.54 Gran Bretagna-Olanda: Evans fa il suo dovere. Tiene il servizio, accorcia nuovamente, questa volta sul 5-4. Ora però è chiamato all'impresa. Breakkare Haase per tenere ...

LIVE Coppa Davis 2019 in DIRETTA : risultati 20 novembre. Serbia - 3-0 al Giappone. Haase tieni a galla l'Olanda. Struff trascina la Germania contro l'Argentina : 16.40 GRAN BRETAGNA-OLANDA: Evans sembra essersi ripreso. Ora il britannico ha accorciato 2-3 con Haase, nel terzo e decisivo set. 16.36 Serbia-GIAPPONE: Tipsarevic/Troicki vincono anche il secondo tiebreak contro McLachlan/Uchiyama aggiudicandosi il loro match 7-6 (5), 7-6 (4). Nel complesso la Serbia vince la serie contro il Giappone 3-0, per effetto dei primi due punti raccolti in ...

LIVE Coppa Davis 2019 in DIRETTA : risultati 20 novembre. Germania vincente sull'Argentina - grazie a Struff. Serbia verso l'en plein. Haase tiene a galla l'Olanda : 16.20 GRAN BRETAGNA-OLANDA: Haaaase, vince al tiebreak un secondo set di importanza capitale! L'Olanda è viva: il tulipano vince per 7 punti a 5 questo secondo parziale. 16.15 Serbia-GIAPPONE: Tipsarevic/Troicki pareggiano salendo 4-4 nel secondo game. Ora per McLachlan/Uchiyama è tutto da rifare. 16.12 GRAN BRETAGNA-OLANDA: Evans 6-6 Haase, è tiebreak anche in questo caso! 16.09 ...

LIVE Coppa Davis 2019 in DIRETTA : risultati 20 novembre. Germania vincente sull'Argentina - grazie a Struff. Serbia ok con Djokovic. Gran Bretagna in vantaggio con Murray : 15.40 ARGENTINA-Germania: al termine di un tiebreak infinito, risoltosi 10-8, Struff vince il secondo set e il match contro Schwartzman consegnando alla compagine teutonica il punto del 2-0 complessivo. I parziali di questo incontro, che ha fatto seguito a quello di Kohlschreiber con Pella, sono 6-3, 7-6 (10). 15.32 Gran Bretagna-OLANDA: Haase sembra aver trovato più ritmo nel secondo set. ...

LIVE Coppa Davis 2019 in DIRETTA : risultati 20 novembre. Gran Bretagna con Evans. Struff e Schwartzman in battaglia. Serbia ok con Djokovic : 15.27 Serbia-GIAPPONE: Tipsarevic/Troicki 6-5 McLachlan/Uchiyama, la coppia nipponica serve per salvare il primo set. 15.23 ARGENTINA-GERMANIA: Schwartzman 6-6 Struff, è tiebreak nel secondo set! Se l'argentino dovesse vincerlo si riaprirebbe tutto, in caso contrario arriverebbe la vittoria tedesca sia del match di singolare sia della sfida complessiva fra le due nazioni. 15.19 ...

LIVE Coppa Davis 2019 in DIRETTA : risultati 20 novembre. Gran Bretagna con Evans. Struff vuole un punto contro Schwartzman. Serbia vittoriosa con Djokovic : 14.39 Gran Bretagna-OLANDA: Sono in campo Evans e Haase. 14.35 ARGENTINA-GERMANIA: Schwartzman vince il primo game del secondo set. Struff è chiamato a rispondere. 14.30 Gran Bretagna-OLANDA: Dopo la vittoria di Murray su Griekspoor, si scaldano gli altri due singolaristi coinvolti in questa avvincente sfida. Sono: Evans e Haase, che inizieranno a breve. 14.27 ARGENTINA-GERMANIA: Con il ...

LIVE Coppa Davis 2019 in DIRETTA : risultati 20 novembre. Murray manda in vantaggio la Gran Bretagna. Djokovic regala la vittoria alla Serbia sul Giappone : 14.19 ARGENTINA-GERMANIA: Struff è vicinissimo a vincere il primo set. Il tedesco sale 5-2. 14.15 ARGENTINA-GERMANIA: al momento in campo ci sono solo Schwartzman e Struff. Il punteggio, nel primo set è di 4-2 per il tedesco. 14.12 Serbia-Giappone: con il punteggio di 6-1, 6-2, Novak Djokovic si sbarazza di Nishioka. Serbia in vantaggio 2-0 sul Giappone. 14.09 Gran BRETAGNA-OLANDA: Andy Murray ...

LIVE Coppa Davis 2019 in DIRETTA : risultati 20 novembre. Murray e Griekspoor in piena lotta - Krajinovic batte Sugita. Kohlschreiber vince in rimonta con Pella : 13.46 GRAN BRETAGNA-OLANDA: Murray recupera da 0-30 e conquista il game del 5-5. 13.45 ARGENTINA-GERMANIA: sta per cominciare la sfida tra Schwartzman e Struff. 13.42 GRAN BRETAGNA-OLANDA: Griekspoor si porta sul 5-4. Murray serve per restare nel match 13.38 SERBIA-GIAPPONE: Djokovic conquista il primo set per 6-1. 13.36 GRAN BRETAGNA-OLANDA: Andy Murray pareggia i conti! 4-4 nel terzo set ...

LIVE Coppa Davis 2019 in DIRETTA : risultati 20 novembre. Griekspoor avanti di un break su Murray - Krajinovic batte Sugita. Kohlschreiber vince in rimonta con Pella : 13.28 SERBIA-GIAPPONE: break di Djokovic, che si porta sul 3-1. 13.25 GRAN BRETAGNA-OLANDA: l'olandese Griekspoor si porta sul 4-1 nel terzo set. 13.23 GRAN BRETAGNA-OLANDA: break di Griekspoor! L'olandese si porta sul 3-1 nel terzo set. 13.16 ARGENTINA-GERMANIA: ha vinto Philipp Kohlschreiber! 1-6 6-3 6-4 per il tedesco che conquista il primo punto per la Germania. 13.13 ...

LIVE Coppa Davis 2019 in DIRETTA : risultati 20 novembre. Griekspoor vince il primo set al tie-break su Murray - Krajinovic batte Sugita. Pella-Kohlschreiber in lotta : 12:27 MATCH Krajinovic: il serbo vince 6-2 6-4 su Sugita e regala il primo punto di giornata al suo Paese. Tra non molto, dunque, ci sarà il debutto di Novak Djokovic, al cospetto di Yoshihito Nishioka, ieri in grado di battere Gael Monfils 12:27 Due match point per Krajinovic 12:26 Kohlschreiber sale sul 5-2 contro Pella, che serve per evitare di andare al terzo set 12:24 Tiene un po' a ...

LIVE Coppa Davis 2019 in DIRETTA : risultati 20 novembre. Krajinovic e Pella avanti contro Sugita e Kohlschreiber - in lotta Murray e Griekspoor : 12:11 2-1 per Kohlscreiber nel secondo set su Pella, 4-2 per Krajinovic su Sugita nello stesso parziale 12:09 Ed è tie-break del primo set tra Murray e Griekspoor 12:07 Murray si tira ancora fuori da un game ai vantaggi e va sul 6-5, mentre Pella trova l'1-1 nel secondo set con Kohlschreiber e Sugita accorcia sul 3-2 con Krajinovic, che però ha il vantaggio del break dopo aver già vinto ...

LIVE Coppa Davis 2019 in DIRETTA : risultati 20 novembre. Krajinovic vince il primo set con Sugita - in campo Murray-Griekspoor e Pella-Kohlschreiber : 11:52 Sugita ricomincia vincendo il primo game del secondo set 11:48 Pella conferma il break di vantaggio su Kohlschreiber e sale sul 4-1 11:48 SET Krajinovic: il serbo si porta avanti per 6-2 contro Sugita 11:46 Con qualche difficoltà Murray si porta sul 4-3 contro Griekspoor 11:44 Tiene il servizio Sugita, ma ora, sul 5-2, Krajinovic servirà per il primo set 11:41 Stavolta arriva il break di ...

LIVE Coppa Davis 2019 in DIRETTA : risultati 20 novembre. Comincia la giornata - in campo Andy Murray : 11:15 Primi a servire saranno Sugita contro Krajinovic, Pella contro Kohlschreiber e Murray contro Griekspoor 11:10 Tra meno di dieci minuti, dunque, l'inizio dei match. 11:06 Stanno suonando gli inni nazionali all'interno delle tre arene della Caja Magica. 11:05 Ricordiamo i gironi dei match di stamattina: Serbia-Giappone fa parte del gruppo A, Argentina-Germania del gruppo C, ...