LIVE Coppa Davis 2019 in DIRETTA | risultati 20 novembre Serbia | 3-0 al Giappone Haase

(Di mercoledì 20 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.40 GRAN BRETAGNA-OLANDA: Evans sembra essersi ripreso. Ora il britannico ha accorciato 2-3 con, nel terzo e decisivo set. 16.36: Tipsarevic/Troicki vincono anche il secondo tiebreak contro McLachlan/Uchiyama aggiudicandosi il loro match 7-6 (5), 7-6 (4). Nel complesso lavince la serie contro il3-0, per effetto dei primi due punti raccolti in precedenza da Krajinovic e Djokovic. 16.31 GERMANIA-ARGENTINA: Gonzalez/Mayer 3-3 Krawietz/Mies, per si va avanti senza sorprese in questo doppio. 16.30: Tipsarevic/Troicki vs. McLachlan/Uchiyama, vuol dire tiebreak! Secondo set, secondo parziale da decidersi nel tredicesimo e decisivo gioco. 16.28 GRAN BRETAGNA-OLANDA: Haaaaase, ancora lui! Inizia il terzo e decisivo set contro Evans e lui parte subito con un break confermandolo poi il ...

