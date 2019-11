LIVE Coppa Davis 2019 in DIRETTA | risultati 20 novembre Serbia | 3-0 al Giappone Gran

Fonte : oasport

(Di mercoledì 20 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.29BRETAGNA-OLANDA:l’inizio del decisivo doppio J.Murray/Skupski vs. Koohlhof/Rojer è ancora da rimandare. 17.26 GERMANIA-ARGENTINA: Gonzalez/Mayer 7-6 (4), 2-3 Krawietz/Mies, gara di testa per i teutonici in questo set. 17.23BRETAGNA-OLANDA: è stato ritardato ancora di qualche minuto l’inizio del decisivo doppio J.Murray/Skupski vs. Koohlhof/Rojer. Ricordiamo che la situazione complessiva è di 1-1. 17.20 GERMANIA-ARGENTINA: la coppia tedesca risale in vantaggio 2-1 nel parziale. 17.16 GERMANIA-ARGENTINA: Gonzalez/Mayer 7-6 (4), 1-1 Krawietz/Mies, prosegue la perfetta parità nel secondo set. 17.13 GERMANIA-ARGENTINA: In questo momento c’è solo questo match in corso di svolgimento. 17.11 GERMANIA-ARGENTINA: Krawietz/Mies aprono il secondo set portandosi per la prima volta in nel match, dopo aver perso ...

