LIVE Coppa Davis 2019 in DIRETTA | risultati 20 novembre Italia | Australia e Spagna

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER LADI-USA 20.52:-CROAZIA 6-4, 2-0 Tutto facile per Nadal che tiene il game a 0 20.51 BELGIO-2-6, 1-0 Darcis tiene il servizio 20.50:-CROAZIA 6-4, 1-0 Arriva subito il break a favore di Nadal che ha conquistato 4 games consecutivi 20.49:-USA 6-4 Fognini si aggiudica il primo set con qualche patema ma si salva con un gran servizio sul 40-30 20.47: BELGIO-2-6 Kyrgios tiene il servizio e si aggiudica il primo set contro Darcis 20.44: BELGIO-2-5 Ancora un breal ai vantaggi per Kyrgios che servirà per il set 20.43:-USA 5-4 Opelka tiene ancora il servizio, pur faticando 20.41:-CROAZIA 6-4 Nadal tiene a 0 il servizio e vince il primo set 20.40:-USA 5-3 Parte male Fognini nell'ottavo game ma si rimette in carreggiata e vince a ...

