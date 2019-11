LIVE Coppa Davis 2019 in DIRETTA | risultati 20 novembre Germania vincente

Fonte : oasport

(Di mercoledì 20 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.20 GRAN BRETAGNA-OLANDA: Haaaase, vince al tiebreak un secondo set di importanza capitale! L’Olanda è viva: il tulipano vince per 7 punti a 5 questo secondo parziale. 16.15 SERBIA-GIAPPONE: Tipsarevic/Troicki pareggiano salendo 4-4 nel secondo game. Ora per McLachlan/Uchiyama è tutto da rifare. 16.12 GRAN BRETAGNA-OLANDA: Evans 6-6 Haase, è tiebreak anche in questo caso! 16.09 SERBIA-GIAPPONE: fanno la voce grossa Tipsarevic/Troicki recuperando subito il turno di servizio perso prima contro McLachlan/Uchiyama. Situazione totale: Serbia 2-0 Giappone. Partita in questione: Tipsarevic/Troicki 7-6, 3-4 McLachlan/Uchiyama. 16.05 GRAN BRETAGNA-OLANDA: Dopo aver sprecato la chance di servire per il match ora Evans deve salvarsi in questo secondo set contro Haase. 16.01 SERBIA-GIAPPONE: dopo aver vinto il primo set per 7-6 al ...

