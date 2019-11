LIVE Coppa Davis 2019 in DIRETTA | risultati 20 novembre Comincia la giornata | in campo

Fonte : oasport

(Di mercoledì 20 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11:15 Primi a servire saranno Sugita contro Krajinovic, Pella contro Kohlschreiber e Murray contro Griekspoor 11:10 Tra meno di dieci minuti, dunque, l’inizio dei match. 11:06 Stanno suonando gli inni nazionali all’interno delle tre arene della Caja Magica. 11:05 Ricordiamo i gironi dei match di stamattina: Serbia-Giappone fa parte del gruppo A, Argentina-Germania del gruppo C, Gran Bretagna-Olanda del gruppo E. 11:00 Stanno per iniziare le fasi di riscaldamento dei tre incontri in programma in questa primissima parte di10:55 Stiamo dunque perre con i seguenti tre incontri: Filip Krajinovic-Yuichi Sugita in Serbia-Giappone (centrale), Guido Pella-Philipp Kohlschreiber in Argentina-Germania (secondo), Andy Murray-Tallon Griekspoor in Gran Bretagna-Olanda (terzo) 10:50 Continuano a essere ...

