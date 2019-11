LIVE Coppa Davis 2019 in DIRETTA | risultati 20 novembre Australia e Spagna ai quarti

Fonte : oasport

(Di giovedì 21 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER LADI ITALIA-USA 23.46 Termina qui lagenerale ma potete continuare a seguire Italia-USA nella, sempre in compagnia di OA Sport! Buon proseguimento a tutti e grazie per averci seguito. 23.45 ITALIA-USA 7-5 3-4 Fritz conduce il secondo set contro Matteo Berrettini: partita tiratissima. 23.43 BELGIO-0-6 6-7 GAME SET AND MATCH DE MINAUR! L’no domina la sfida, vincendo il primo set con un bagel per poi quasi chiudere il match per 6-4, salvo farsi rimontare e rischiare contro David Goffin: i canguri sono aidi finale contro il Canada e battendo il Belgio, fa un favore agli azzurri. 23.38 ITALIA-USA 7-5 2-3 Secondo set fotocopia si qui: Fritz avanti grazie al servizio. 23.36 BELGIO-0-6 6-6 Si vola al tie-break per la sfida che decreta chi sfiderà il ...

zazoomnews : LIVE Italia-USA Coppa Davis 2019 in DIRETTA: Fognini-Opelka 6-4 6-7 4-1 show del ligure! - #Italia-USA #Coppa… - zazoomblog : LIVE Italia-USA 1-0 Coppa Davis 2019 in DIRETTA: Berrettini-Fritz 4-5 i servizi comandano - #Italia-USA #Coppa… - zazoomnews : LIVE Coppa Davis 2019 in DIRETTA: risultati 20 novembre. Nadal implacabile: Spagna ai quarti. Fognini domina e vinc… -