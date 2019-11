L’Italia volerà solo da Venezia | accordo tra Figc e Aeroporto Marco Polo

Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 20 novembre 2019) La Nazionaleda. Grazie ad untra lae Save, la società che gestisce l’, quando l’Italia di Mancini dovrà viaggiare in aereo partirà dallo scalono. Inoltre la Federcalcio realizzerà al Lido diuna casa di riposo per ex giocatori della nazionale. “L’con la nazionale – spiega Enrico Marchi, presidente di Save – è molto importante perché permette all’didi avere visibilità a livello mondiale e di unire il proprio brand a quello di una nazionale che tra l’altro sta ottenendo grandi successi”. Inoltre “è importante anche per il territorio, perché quando la nazionale partirà dai giocatori verranno qui qualche giorno prima, e quindi tutti gli appassionati di calcio avranno modo di assistere agli allenamenti, di incontrare loro ...

