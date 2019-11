L’Italia al centro di tutto per Lenovo | a Milano il primo Flagship Store europeo

Libia - anche Tripoli ha il suo codice per le ong. La mano delL’Italia nella creazione del centro di coordinamento dei salvataggi di Tripoli : anche la Guardia Costiera libica ha un suo “codice di condotta” per i salvataggi in mare. Un documento reso pubblico dall’Arci i cui contenuti diventano ancora più rilevanti dal momento che, in caso di mancato intervento del governo, il prossimo 2 novembre sarà riconfermato automaticamente il Memorandum of Understanding tra l’Italia e il Governo di Tripoli. Un accordo che le ong e un pezzo di politica vorrebbe stracciare, ma sul ...

Vittoria storica del centrodestra in Umbria - giallorossi sconfitti. Meloni : “Ora tocca alL’Italia” : E' una Vittoria storica quella che si profila in Umbria con il centrodestra che strappa alla sinistra una delle 'roccaforti' rosse, stanziando i giallorossi di 20 punti. Per i primi exit poll la candidata del centrodestra Donatella Tesei sarebbe tra il 55 e il 59%, mentre Vincenzo Bianconi sostenuto da Pd e M5s si attesta al 36,5-40,5%. Un dato che, se confermato, evidenzia il tracollo dei partiti di centrosinistra e dei 5 stelle rispetto alle ...

Allerta Meteo - lo scirocco spezza L’Italia in due : piogge alluvionali al Nord/Ovest - caldo estivo al Centro/Sud [MAPPE] : Allerta Meteo – Ha iniziato a piovere in modo intenso nella Liguria centrale, dove soltanto stamattina sono già caduti 73mm di pioggia a Genova Fabbriche, 68mm a Genova Prà, 43mm al Porto di Arenzano, nelle stesse zone già colpite dai violenti nubifragi dei giorni scorsi (siamo ad oltre 630mm settimanali!), e il tempo è nuvoloso, umido e uggioso su tutto il Nord/Ovest tanto che a Torino la temperatura è ferma ad appena +15°C in pieno ...

Centrodestra torna unito. Salvini - Berlusconi e Meloni : “Insieme per liberare L’Italia” : Il Centrodestra torna compatto nell'opposizione al governo Conte bis. Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni si sono incontrati a Milano per fare il punto della situazione (anche in vista delle prossime elezioni regionali) e rilanciare l'unità della coalizione: "Vogliamo liberare gli italiani da questa maggioranza".Continua a leggere