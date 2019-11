Liquidi nel bagaglio e riconoscimento facciale | le novità in arrivo in aeroporto a Milano

Fonte : wired

(Di mercoledì 20 novembre 2019) (foto: Getty Images) Tornano ipermessi nela mano, viene cancellato l’obbligo di estrarre i device elettronici dalle borse ed è inil controlloper i viaggiatori. A quasi un mese dalla riapertura dell’di Linate, Sea (la società che gestisce lo scalo milanese e Malpensa) annuncia leinper i passeggeri. Un gradito (per molti) ritorno è la possibilità di portare a bordo con ila mano, spiega Il Sole 24 Ore, contenitori per isuperiori ai 100 ml, vietati dopo gli attentanti dell’11 settembre 2001 a New York. Questo sarà reso possibile da un nuovo tipo di controlli: al posto dei tradizionali x-ray, entreranno in funzione macchinari con tecnologia Tac, quella già usata per i bagagli da stiva. Secondo il Corriere della Sera, saranno a regime entro l’estate a Linate e per la fine del 2020 a Malpensa, ...

