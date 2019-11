Liliana Segre | il sindaco di Biella si scusa | «Sono stato un cretino | lei è un

Liliana Segre - il consiglio comunale di Sesto San Giovanni boccia la cittadinanza onoraria. Il sindaco di Biella si scusa : “Sono un cretino” : Niente cittadinanza onoraria di Sesto San Giovanni, in provincia di Milano, per Liliana Segre: martedì sera il consiglio comunale della ex Stalingrado d’Italia ha infatti bocciato la ‘manifestazione di intenti’ presentata dal Movimento Cinque Stelle, accolta da tutta l’opposizione. Una decisione che ha suscitato numerose polemiche, come accaduto a Biella dove il sindaco Claudio Corradino ha dovuto alla fine scusarsi dopo averla ...

Vittorio Sgarbi - Liliana Segre : "Caro sindaco di Biella sono disponibile a ricevere la cittadinanza onoraria" : Vittorio Sgarbi, con un post pubblicato sul suo profilo Twitter, provoca il sindaco di Biella che prima aveva bocciato la cittadinanza onoraria a Liliana Segre e poi si è visto arrivare il rifiuto da parte di Ezio Greggio, il quale ha rinunciato proprio per rispetto alla senatrice: "Do la mia dispon

Perché Sesto San Giovanni - medaglia alla Resistenza - ha negato la cittadinanza onoraria a Liliana Segre : Bocciata la proposta del M5S. Per il sindaco Roberto Di Stefano (Fi) la senatrice a vita «non ha a che fare con la storia della nostra città». Il Pd: «Motivazione ridicola per una città medaglia d’Oro alla Resistenza»

Ezio Greggio : 'Rifiuto la cittadinanza onoraria da chi la nega a Liliana Segre' : Il sindaco di Biella ha proposto di far diventare cittadino onorario il famoso conduttore Ezio Greggio. Peccato che il noto presentatore di Mediaset abbia rifiutato l'importante riconoscimento che il sindaco della città, Claudio Corradino, avrebbe voluto conferirgli sabato 23 novembre. Nonostante il conduttore sia nato a Cossato il 7 aprile 1954, che all’epoca apparteneva ancora alla provincia di Vercelli, le motivazioni della decisione, che ...

Antisemitismo : Cgil con Anpi per cittadinanza Termini Imerese a Liliana Segre (2) : (Adnkronos) - "I termitani sono solidali con Liliana Segre, sostengono il suo impegno per la democrazia e per una società fondata sulla cooperazione, la coesione sociale, il rispetto reciproco, l’uguaglianza fra tutti i cittadini - afferma Pino Lo Bello, coordinatore Anpi Termini Imerese - Incontran

Liliana Segre è vittima di un revisionismo malato. Ma con gli orrori del passato non si può giocare : “Il fatto che una donna come Liliana Segre, deportata ad Auschwitz nel 1944 all’età di 13 anni, dopo esser estata respinta dalla Svizzera con la sua famiglia, sopravvissuta al campo con altri 24 bambini sui 776 bimbi italiani ivi deportati, abbia bisogno della scorta per continui attacchi e minacce, è una vera vergogna!”. Le parole di monsignor Ambrogio Spreafico, presidente della Commissione episcopale per l’ecumenismo e il dialogo ...

