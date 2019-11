Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 20 novembre 2019) Frane, allagamenti e mareggiate, famiglie evacuate, trasporti interrotti, torrenti esondati. E il linguaggio delle allerte da interpretare, prima con i numeri e poi con i colori, da giallo a rosso. Ogni anno tra ottobre e dicembre lasi riscopredel meteo: l’ultima offensiva delmartedì 19 novembre, con un tratto di strada che ha ceduto a Genova, una corsia dell’A12 chiusa al traffico per l’intera mattina e il livello di rivi e torrenti sotto monitoraggio costante. Ma già nel weekend tra l’1 e il 3 novembre due corsi d’acqua, il Petronio e il Vara, erano fuoriusciti dagli argini per la pioggia intensa, e il 21 ottobre l’allerta rossa – quella di massimo grado – aveva paralizzato il capoluogo, con scuole chiuse, eventi pubblici rimandati e abitanti delle zone a rischio evacuati in via precauzionale. Da queste parti ogni nuova stagione delle piogge fa ...

Noovyis : (Liguria ostaggio del maltempo: ma dietro i danni ci sono anche cementificazione selvaggia e opere da completare)… - fattoquotidiano : Liguria ostaggio del maltempo: ma dietro i danni ci sono anche cementificazione selvaggia e opere da completare - TutteLeNotizie : Liguria ostaggio del maltempo: ma dietro i danni ci sono anche cementificazione selvaggia e… -