Lenovo aprirà a Milano il primo flagship store europeo

(Di mercoledì 20 novembre 2019)all'inizio del 2020 il suostore in Europa, a. Uno spazio di tre piani all'angolo fra Corso Matteotti e Via S. Pietro all'Orto, articolato in aree espositive, zone di co-working, un auditorium, un angolo commerciale, un bar e un luogo di incontro. L'intento è di essere uno spazio innovativo con un ruolo nella diffusione della conoscenza delle nuove tecnologie "come fattore di inclusione sociale e non solo di progresso economico e produttivo". “Siamo orgogliosi di aprire auno spazio di incontro tecnologico, sociale, culturale ma anche di relax e di svago, in cui le persone possano provare nuove esperienze con il mondo digitale”, dichiara Emanuele Baldi, amministratore delegato e country general manager diper l'Italia. “Ci auguriamo con questa iniziativa di dare un contributo alla creazione ...

