Lega | l’Espresso | “Salvini | Centemero e Giorgetti a cena da Parnasi” Il tesoriere al

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 20 novembre 2019) Matteo Salvini è stato aa casa di Luca Parnasi, accusato di corruzione nell’inchiesta sullo stadio della Roma, alla vigilia delle elezioni Politiche del 2018. Non ha solo visto una partita all’Olimpico con lui, come raccontò dopo l’arresto del palazzinaro nel 2018. Nell’appartamento del costruttore romano, l’allora leader della– che sarebbe poi diventato ministro dell’Interno – arrivò la sera del 19 dicembre 2017, come rivela l’Espresso che ha avuto accesso agli atti della chiusura indagine dell’inchiesta sui finanziamenti alla fondazione leghista Più Voci da parte di Parnasi. Ed era in buona compagnia. Nel salotto del costruttore si accomodò tutto lo ‘stato maggiore’ del Carroccio, compresi Giancarloe ilGiulio. Le tracce dellasono contenute nelle chat di Telegram ...

