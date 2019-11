Le sardine sono riuscite a battere la Bestia sulla rete

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 20 novembre 2019) Non serve troppa immaginazione per capire che il movimento dellepuò diventare una spina nel fianco di Matteo Salvini. Basta scorrere i suoi profili social, il vero termometro del suo consenso, per avere un riscontro di come stia lavorando la “”, la macchina della sua propaganda online. Su Instagram e Facebook Matteo Salvini negli ultimi giorni non ha fatto che attaccare le. Tramite una lunghissima serie di messaggi, quasi uno al giorno, il leader leghista sta cercando in ogni modo di associare il movimento nato spontaneamente tramite un tam tamcon il Partito Democratico. Con la solita retorica complottista, e sostenuto nella sua campagna da quotidiani amici, Salvini ha raccontato ai suoi oltre 7 milioni di supporter digitali di aver subito addirittura delle minacce di morte da parte delle. Si ripete quindi la strategia ...

NicolaPorro : Legami con la vecchia politica, trovate stantie e soliti slogan pseudogoliardici: ecco chi sono davvero le #Sardine… - TeresaBellanova : Anche a #Modena, nonostante la pioggia, le #Sardine sono tantissime! Un banco coloratissimo, sceso in piazza per ma… - dellorco85 : No ma sono 4 #sardine... No ma è la foto del Capodanno 2020... No ma sono del PD... No ma sono dei 5 stelle... No m… -