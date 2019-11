Le sardine invadono l’Italia Mappa E Salvini lancia la sfida dei gattini

Fonte : affaritaliani

(Di mercoledì 20 novembre 2019) “Allepreferisco i, che se le mangiano, quando hanno fame". Matteoarruola i gatti per contrastare il popolo delle, sceso in piazza a Bologna e Modena contro il leader della Lega e ora pronto a farsi sentire in tutta Italia. Sui socialposta infatti un felino che addenta una sarda, chiarendo a tutti l'epilogo in cui confida. Segui su affaritaliani.it

maxdisil : RT @GianfrancoDura3: Chi ha paura delle Sardine? 4 poi 400 poi 40.000: in pochi giorni le Sardine crescono ed invadono la Penisola di gru… - agodandaniela : RT @GianfrancoDura3: Chi ha paura delle Sardine? 4 poi 400 poi 40.000: in pochi giorni le Sardine crescono ed invadono la Penisola di gru… - saurodino4 : RT @GianfrancoDura3: Chi ha paura delle Sardine? 4 poi 400 poi 40.000: in pochi giorni le Sardine crescono ed invadono la Penisola di gru… -