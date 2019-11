Le regate come laboratorio ideale per studiare il sonno

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 20 novembre 2019) Leperile i suoi ritmi anche in situazione di stress. Da questa idea è nato il progetto “151 e una notte”, coordinato dal professore Ugo Faraguna di Fisiologia Umana dell’Università di Pisa, che insieme al suo gruppo, ha analizzato la gestione deldegli equipaggi dell’appuntamento velico “151 Miglia-Trofeo Cetilar”. Giunta alla sua decima edizione, la competizione si è svolta dal 29 maggio al 1 giugno 2019 dai porti di Pisa e Livorno alla Marina di Punta Ala (GR). Delle 220 imbarcazioni partecipanti, i ricercatori hanno analizzato le strategie di ben 165 equipaggi, studiandone le diverse strategie di turnazione, anche in funzione della numerosità degli equipaggi (in media otto velisti per imbarcazione). La ricerca, promossa dallo Yacht Club Repubblica Marinara di Pisa, sarà presentata il 21 novembre alle 18 alle 20 al centro ...

gioalbarosa : @AurysKitchen Sì. Ma non esageriamo !! No regate navali. Come ho avuto modo di illustrare ieri con una bella stampa… -