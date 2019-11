Le Previsioni Meteo per la Toscana | domani nuvole e precipitazioni sparse

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 20 novembre 2019) Il Lamma comunica leper lafino a domenica 24 novembre.nuvoloso o molto nuvoloso conanche a carattere di rovescio o breve temporale più frequenti sulle zone costiere. Venti: deboli meridionali nell’interno, fino a moderati di scirocco sulla costa con locali forti raffiche. Mari: mossi. Temperature: minime in aumento nell’interno, massime in lieve diminuzione. Venerdì 22 novembre: molto nuvoloso consulle zone occidentali, in particolare su costa e Arcipelago. Venti: deboli o moderati di scirocco, in rinforzo su Arcipelago e costa centro meridionale. Mari: mossi. Temperature: stazionarie o in lieve aumento le massime. Sabato 23 novembre: nuvoloso o molto nuvoloso con piogge sulle zone occidentali. Venti: forti di scirocco in Arcipelago e sul litorale centro-meridionale, da deboli a moderati altrove. Mari: ...

comunevenezia : ?? #AcquaAlta #Meteo ?? La città alle prese con l'acqua alta molto elevata stamattina ? Attiva nel Comando della Po… - fanpage : Previsioni meteo 20 novembre: allerta rossa in Emilia Romagna per rischio esondazione dei fiumi - Agenzia_Ansa : Queste le previsioni #meteo per oggi #20novembre #ANSA -