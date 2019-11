Lavoro | Cisl-Diste | ' Sicilia in apnea perenne | disoccupazione reale al 40 | 3%' 3

Lavoro : Cisl-Diste - 'Sicilia in apnea perenne - disoccupazione reale al 40 - 3%' (2) : (Adnkronos) - Gli occupati in Sicilia sono in tutto un po’ meno di 1,4 milioni e appena un terzo sono donne. "La quota di occupazione femminile sul totale - si legge nel report - negli ultimi anni è aumentata fino a toccare il 35,9%. Ma la crescita è lenta e l’Isola resta tra le regioni più in ritar

Sicilia : Cappuccio (Cisl) - 'Lavoro in stallo - serve patto con Regione e governo nazionale' (2) : (Adnkronos) - Per il segretario della Cisl Sicilia bisogna trovare "insieme" la strada per offrire "condizioni di sviluppo che possono essere incentivare percorsi di crescita, offrire sgravi fiscali su alcune materie importanti, mettere in luce gli elementi di crescita e rilanciare anche temi come l

Sicilia : Cappuccio (Cisl) - 'Lavoro in stallo - serve patto con Regione e governo nazionale' : Palermo, 20 nov. (Adnkronos) - "Il lavoro e la disoccupazione sono elementi che rimangono stabilmente in una condizione di grandissima difficoltà e questa è una grande preoccupazione. Il vero problema è che strutturalmente c'è una fase di stallo e anche i dati per il prossimo anno non ci lasciano in

Infortuni : Cisl - in Veneto 35 morti sul Lavoro nei primi 8 mesi del 2019 (2) : (AdnKronos) - In questi giorni anche la Regione Veneto ha pubblicato il Report statistico PREO aggiornato al mese di agosto. I numeri sono però molto diversi da quelli di Vega: l’osservatorio regionale registra infatti solo 8 casi mortali, in gran parte per schiacciamento. Il report conferma che neg

Infortuni : Cisl - in Veneto 35 morti sul Lavoro nei primi 8 mesi del 2019 : Venezia, 30 set. (AdnKronos) - Sono 35 gli Infortuni mortali accaduti sul lavoro in Veneto nei primi 8 mesi di quest’anno. Il dato arriva dall’Osservatorio Sicurezza lavoro di Vega che ne certifica anche una riduzione del 30% dei casi rispetto al 2018. Guardando alle aree territoriali, l'area più pe

Infortuni : Cisl - in Veneto 35 morti sul Lavoro nei primi 8 mesi del 2019 (2) : (AdnKronos) – In questi giorni anche la Regione Veneto ha pubblicato il Report statistico PREO aggiornato al mese di agosto. I numeri sono però molto diversi da quelli di Vega: l’osservatorio regionale registra infatti solo 8 casi mortali, in gran parte per schiacciamento. Il report conferma che negli scorsi anni in Veneto il numero dei morti sul lavoro per cause di lavoro si è mantenuto stabile: 46 (2016), 49 (2017) e ancora ...