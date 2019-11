Laura Desiree | la giornalista che si spoglia mentre legge il tg ospite di “Live Non è la

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 20 novembre 2019) Momenti ad alto tasso erotico nell’ultima puntata di Live – Non è la D’Urso. Dopo il duro botta e risposta tra Vittorio Sgarbi, Vittorio Feltri e Vladimir Luxuria, nello studio di Canale 5 ha fatto il suo ingressouna delle giornaliste-relliste più famose. Originaria di Toronto, in Canada, la ragazza è uno dei volti noti di Naked News, il tg a luci rosse dove la conduttrice siintegralmentele notizie del giorno, il tutto davanti alle telecamere ovviamente. Con un passato da ballerina di burlesque erellista nei locali di New York,ha fatto il suo ingresso in studio sfoggiando un microabito che lasciava poco all’immaginazione e ha raccontato la sua storia al pubblico di Barbara D’Urso. Seduta accanto a lei c’era Taylor Mega, che non le ha staccato gli occhi di dosso per tutto il suo ...

