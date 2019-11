L' aria che tira | Feltri sul Mes parla di rischio patrimoniale | ' Meglio spararci'

Perché Sesto San Giovanni - medaglia alla Resistenza - ha negato la cittadinanza onoraria a Liliana Segre : Bocciata la proposta del M5S. Per il sindaco Roberto Di Stefano (Fi) la senatrice a vita «non ha a che fare con la storia della nostra città». Il Pd: «Motivazione ridicola per una città medaglia d’Oro alla Resistenza»

Il Segreto - trame dal 2 all'8 dicembre : Raimundo pensa che la diagnosi di Maria sia falsa : Le prossime puntate de Il Segreto, in particolare quelle in onda in Italia nella prima settimana di dicembre (da lunedì 2 a domenica 8), riserveranno al pubblico diversi momenti drammatici e colpi di scena. Stando alle anticipazione sulle trame, i primi saranno incentrati su Elsa, che dopo l'operazione dovrà stare a casa per riprendersi anche grazie all'uso dei farmaci, ma presto inizierà nuovamente a stare male. I secondi riguarderanno un altro ...

Vittorio Feltri a L'aria che tira : "Che casino - se dobbiamo pagare anche la patrimoniale ci conviene spararci" : Vittorio Feltri, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira su La7, interviene in tema di manovra e sulla lite interna al governo Pd-M5s: "Siamo in un casino, quando sento parlare di ristrutturazione del debito che deve coinvolgere i privati significa che siamo minacciati da una patrimoniale perché i

CorSport : Miccichè potrebbe chiedere un risarcimento. Esclusa l’ipotesi di un commissariamento della Lega : Dalle indiscrezioni filtrate ieri, sembrerebbe che le dimissioni di Miccichè fossero già state concordate dopo un incontro con Giovani Malagò. Era stato proprio lui, che quando era commissario di Lega, al tempo dell’elezione incriminata, aveva proposto la candidatura dell’ormai ex presidente della Lega Serie A. Dalle parole pronunciate ieri da Miccichè a commento delle sue dimissioni sembra chiaro che pensi di essere finito al centro di giochi ...

Ezio Greggio ha rifiutato la cittadinanza onoraria di Biella dopo che la giunta leghista locale aveva bocciato la proposta di conferirla a Liliana Segre : Il conduttore televisivo e attore Ezio Greggio ha rifiutato la cittadinanza onoraria del comune di Biella dopo che la giunta leghista locale aveva bocciato la proposta di conferirla alla senatrice a vita Liliana Segre, sopravvissuta all’Olocausto. «Il mio rispetto nei

Reddito di cittadinanza ad Annamaria Franzoni - l'avvocato Paola Savio : «Non le è stato negato perché non è mai stato chiesto» : Paola Savio, storica avvocato di Annamaria Franzoni spiega che il Reddito di cittadinanza «Non è mai stato negato alla sua assistita per il semplice fatto che non è...

Biella - cittadinanza onoraria ad Ezio Greggio. Pd : Perché non a Segre? : "La tempistica della scelta di attribuire la cittadinanza onoraria a Ezio Greggio ha tutta l'aria di essere una provocazione". È quanto scritto da Paolo Furia, segretario del Pd in Piemonte, per commentare la decisione con cui la giunta comunale di Biella ha concesso la cittadinanza onoraria all'attore e conduttore di Striscia la Notizia. Niente di male, se non fosse che lo stesso titolo era stato negato poco tempo prima dal sindaco, il leghista ...

L'aria che tira - quando l'utilizzo della realtà aumentata ha effetti tragicomici : Immaginate di discutere di Venezia e dei gravi danni provocati dall’alta marea con uno studio televisivo che, per l’occasione, finisce sott’acqua. Oppure prendete la delicatissima vicenda dell’Ilva e piazzate al centro della scena l’altoforno di Taranto che sputa fumo in continuazione mentre il dibattito è tutto incentrato sui temi del lavoro e della salute dei cittadini.Nulla di inventato, bensì la pura cronaca di ciò che accade da settimane ...

Amici 19 : Maria De Filippi e Skioffi - ossia come si costruisce per la tv un caso prima che il programma vada in onda : prima ancora che venisse registrata la puntata d'esordio stagionale (venerdì scorso), quella della formazione della classe, Maria De Filippi aveva già chiaro nella mente che la partecipazione di Skioffi (al momento è in ballottaggio con Gabriele) avrebbe sollevato un polverone acchiappa-ascolti pro Amici 19. Lo si evince dal fatto che giovedì scorso aveva affrontato direttamente con il rapper il caso delle polemiche per i suoi testi ...

Amici Skioffi e Maria - il confronto dopo le polemiche : annunciato provvedimento : Skioffi dopo le polemiche, ad Amici il chiarimento su Yolandi Skioffi ha finalmente parlato della polemica che lo ha travolto, e bisogna dire che ha fatto bene a non ignorarla, sia per la gravità dei contenuti che si leggono in Yolandi sia perché il suo sfogo ha permesso al pubblico di farsi un’idea più completa, […] L'articolo Amici Skioffi e Maria, il confronto dopo le polemiche: annunciato provvedimento proviene da Gossip e Tv.

Salvini su Ilaria e Stefano Cucchi : “Perché mi si rompe le scatole se dico che la droga fa male?” : Matteo Salvini è tornato a commentare la notizia della querela che Ilaria Cucchi intende presentare contro lui per le dichiarazioni sulla droga rilasciate al termine della sentenza del processo bis sulla morte del fratello Stefano. "Nessun telegiornale ricorda gli uomini e le donne in divisa uccisi. Però si rompono le scatole a qualcuno se dice che la droga fa male", ha detto da Rimini dove ha partecipato al Congresso del Sindacato Autonomo di ...

Kylie Jenner vende a Coty la linea beauty che l'ha resa la miliardaria più giovane di sempre : Kylie Jenner, dopo essere diventata la più giovane miliardaria di sempre grazie alla sua linea di cosmetici, ha deciso, come ogni imprenditore di successo che si rispetti, di vendere la sua compagnia ora che all’apice per trarne il maggior profitto possibile. La stella di Instagram, amatissima per la sua linea beauty che è stata top seller in tutto il mondo, grazie anche all’accattivante packaging e al fatto che a pubblicizzarla fosse Kylie in ...

Estinzione anticipata prestito : costi finanziaria rimborsati. Ecco perché : Estinzione anticipata prestito: costi finanziaria rimborsati. Ecco perché Con la sentenza n. 383 dell’11 settembre 2019 la Corte di giustizia europea ha stabilito che nell’eventualità in cui si operi per l’Estinzione anticipata dei finanziamenti, deve seguire una riduzione di tutti i costi dell’operazione. Da questo presupposto è partita la diffida da parte di Movimento Consumatori nei confronti di 9 operatori finanziari specializzati nel ...

Cucchi - polemiche dopo l’annuncio della querela di Ilaria a Salvini : “Ha fatto benissimo” : Continuano le polemiche all'indomani della decisione di Ilaria Cucchi di querelare Matteo Salvini che, all'indomani della sentenza di condanna a due carabinieri per la morte del fratello Stefano, aveva detto: "La droga fa male". Tra le reazioni, c'è quella di Riccardo Casamassima: "Ottima scelta". Ma per lei è pioggia di insulti sui social della Lega.Continua a leggere