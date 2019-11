L’allarmismo per l’asteroide 2013 Tv135? Del tutto ingiustificato

Fonte : wired

(Di mercoledì 20 novembre 2019) (foto: Mark Garlick/Science Photo Library/Getty Images) Il copione ormai è sempre lo stesso: si prende un asteroide vero, si va a vedere la probabilità (spesso infima) d’impatto con la Terra stimata da qualche agenzia spaziale, si nasconde il dato all’interno del testo di un articolo e si aggiunge un bel titolo sensazionalistico che merita – come minimo – di essere annoverato negli annali di allarmismo. E questa volta, con l’asteroide, va pure peggio. Perché non solo si preannuncia l’apocalisse a partire da una probabilità davvero remota, ma si mente anche sulla probabilità stessa, rilanciando dati vecchi di anni e ormai smentiti da nuove valutazioni astronomiche. Qualche esempio? Solo nelle ultime ore il sito TecnoAndroid ha parlato dicome di “un altro asteroide pericoloso che nel 2032 potrebbe azzerare la nostra ...

