La tariffa rifiuti in media costa 300 euro La Campania è la Regione più cara | Catania da

Arrivano le nuove regole per la Tari : come cambia la tariffa dei rifiuti nel 2020 : L'Arera, l'Autorità di regolazione dell’energia e dell’ambiente, ha stabilito le nuove regole riguardanti la Tari: i comuni dovranno quindi applicare questo sistema nell'individuazione delle Tariffe da far pagare ai cittadini. Le Tariffe dovranno essere rapportate ai servizi offerti e non potranno esserci aumenti se non in caso di miglioramenti dei servizi.Continua a leggere