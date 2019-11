La rivolta in Iran nuovo colpo alla credibilità di Rouhani

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 20 novembre 2019) Maestro di ‘pazienza strategica’ di fronte all’offensiva Usa, tanto da attendere un anno prima di reagire all’uscita unilaterale di Washington dall’accordo sul nucleare, il governo di Hassansembra inciampato nelle proteste per il rialzo della benzina come si scivola su una buccia di banana. Al punto che tuttora non è chiaro – sei giorni dopo l’annuncio che il prezzopompa sarebbe aumentato del 50% fino a 60 libri, e triplicato oltre quella soglia – perché mai un presidente già indebolito dscommessa persa sulla credibilità degli Usa nel nuclear deal abbia arrischiato una mossa simile a soli due-tre mesi dalle parlamentari, che con ogni probabilità riconsegneranno il Majlis agli ultraconservatori.Ma se la sua non è vocazione al suicidio politico, e nessuno lo ha costretto ad ...

