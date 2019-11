La ricerca si fa sott’acqua | nasce il primo osservatorio sottomarino in profondità della

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 20 novembre 2019) Un laboratorionel Mar Ligure Orientale, a 600 metri die 6,5 miglia nautiche (12 km circa) al largo delle Cinque Terre, per studiare gli effetti dei cambiamenti climatici, mitigare i rischi naturali e proteggere gli ecosistemi marini dall’acidificazione delle acque e dalla pesca a strascico. Si tratta dellaboratorio direalizzato in Liguria, grazie al progetto “Levante Canyon Mooring”, finanziato dalla Regione Liguria1 e messo in mare dal Distretto Ligure delle Tecnologie Marine con il supportoNave Oceanografica Dallaporta e la collaborazione di ENEA, CNR, INGV e Istituto IdrograficoMarina Militare (IIM). Installato in corrispondenza del Santuario dei cetacei “Pelagos” e di un canyon, questo speciale laboratorio costituisce un punto di osservazione esclusivo, fino ad oggi assente nel Mar Ligure Orientale, per il ...

