La Ocean Viking soccorre altre trenta persone e chiede un porto di sbarco

Migranti - la nave Ocean Viking soccorre un gommone in difficoltà - salvate 94 persone : La Ocean Viking, la nave di Medici senza frontiere e Sos Mediterranée, in mattinata ha soccorso un gommone in difficoltà salvando 94 persone. Tra di loro si contano 11 donne (di cui 4 in gravidanza) e 38 minori, alcuni dei quali molto piccoli. I Migranti hanno dato l'allarme contattando Allarm Phone che a sua volta ha contattato la nave umanitaria più vicina, la Ocean Viking.Continua a leggere

Ocean Viking ha soccorso 94 persone al largo delle coste libiche : Il 19 novembre l’imbarcazione umanitaria ha avvistato un gommone in difficoltà, 42 miglia a nord di Zawiya. Il racconto delle operazioni di soccorso. Leggi

Ong di nuovo pronte alla carica : 94 migranti a bordo della Ocean Viking : Mauro Indelicato Su Twitter l'organizzazione non governativa francese Sos Mediterranée ha annunciato che con la propria nave Ocean Viking ha soccorso 94 migranti nel Mediterraneo, non lontano dalle coste libiche Sono 94 i migranti recuperati dall’Ong Sos Mediterranée e fatti salire a bordo della Ocean Viking, la nave usata dall’organizzazione francese assieme a Medici Senza Frontiere per le missioni nel Mediterraneo. Ad annunciare ...

Ocean Viking torna a sfidare l'Italia - Di Maio ringrazia pure Berlino : Mauro Indelicato La nave dell'Ong francese Sos Mediterranée ha ripreso la navigazione verso il Mediterraneo centrale, possibili nuovi missioni volte a rintracciare migranti lungo la rotta libica. Nota polemica di Matteo Salvini: "Adesso la Lamorgese che farà?" torna a navigare nel Mediterraneo la nave Ocean Viking, usata dall’Ong francese Sos Mediterranée assieme a Medici Senza Frontiere per soccorrere i barconi in rotta verso ...

Ong - Ocean Viking torna in acqua. Matteo Salvini attacca Lamorgese : "Adesso che fai?" : La ong Ocean Viking sfida ancora l'Italia e le sue leggi. Già, perché nonostante i proclama i decreti sicurezza varati dalla Lega di Matteo Salvini sono ancora in vigore. Così, la nave gestita da Medici Senza Frontiere e Sos Méditerranée è tornata in mare, nel Mediterraneo, per svolgere il suo compi

Arrestato lo scafista del barcone soccorso dalla Ocean Viking : Mauro Indelicato Emanato un fermo per il presunto scafista dell'imbarcazione con 104 migranti a bordo intercettata nei giorni scorsi dalla Ocean Viking: ha provato a confodersi tra tutte le persone sbarcate a Pozzallo Sarebbe già stato individuato lo scafista dell’imbarcazione che trasportava, tra la Libia e l’Italia, 104 migranti poi recuperati dalla nave Ocean Viking dell'Ong francese Sos Mediterranée. Così come si legge in un ...

L’ipocrisia dei buonisti sulla Ocean Viking : Nicola Porro ?Url redirect: https://www.nicolaporro.it/lipocrisia-dei-buonisti/Ipocrisia dei buonisti sull'ong

La Ocean Viking è sbarcata a Pozzallo : "Dopo più di 12 giorni di incertezza in mare, 104 sopravvissuti possono finalmente sbarcare in un luogo sicuro": è con questo tweet che stamattina SOS Méditerranée ha celebrato lo sbarco della Ocean Viking al porto di Pozzallo e la fine dell'Odissea che i migranti a bordo hanno vissuto. Sono stati salvati lo scorso 18 ottobre, ma solo ieri sera il Viminale ha autorizzato lo sbarco, che è avvenuto questa mattina poco dopo le nove.Tra i 104 ...

Ong Ocean Viking - per Saviano governo peggio di Salvini : 'Buoni a nulla' : La nave Ocean Viking, alla fine, è sbarcata nel porto di Pozzallo in Sicilia. L'imbarcazione, facente capo alla Sos Mediterranee e a Medici Senza Frontiere, aveva a bordo 104 migranti, di cui 41 minori. La macchina dell'accoglienza si è da subito messa in moto per assisterli nel modo opportuno, considerato che erano in mare da 11 giorni e soltanto nella serata del 29 ottobre è arrivato l'ok allo sbarco del Viminale. Prima che arrivasse il placet ...

Caso Ocean Viking - Matteo Salvini : “Per le navi delle ONG ricomincia la pacchia” : Dopo la decisione del Viminale di offrire un porto sicuro alla nave Ocean Viking è cresciuta la tensione politica in merito alla gestione dell'immigrazione. In particolare Matteo Salvini ha accusato il governo di perseguire un approccio troppo morbido con le navi umanitarie e ha fatto sapere che i sindaci leghisti diranno no ad un eventuale arrivo di migranti. Gran parte delle persone sbarcate saranno ricollocate tra Francia a Germania.Continua ...

ULTIME NOTIZIE/ Ultim'ora oggi - Ocean Viking : concesso sbarco a Pozzallo - 30 ottobre - : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora oggi. Sull'Autostrada ligure A10, all'altezza di Varazze, si è verificato un maxi tamponamento, 30 ottobre 2019,

Pozzallo - sbarcati i 104 di Ocean Viking : 11.20 Pozzallo,sbarcati i 104di Ocean Viking sbarcati e trasferiti all'hotspot di Pozzallo i 104 migranti soccorsi il 18 ottobre in mare dalla Ocean Viking, la nave delle Ong Sos Méditerranée e MSF. Quarantuno i minorenni e 14 sotto i 15 anni. A bordo anche due bimbi di 2 e di 10 mesi, i primi sbarcati e portati in ospedale a Modica per difficoltà respiratorie. Con loro le mamme. A bordo altre due donne incinte. I migranti saranno ...

La Ocean Viking a Pozzallo : finita l’odissea per 104 migranti : «Dopo più di 12 giorni di incertezza in mare, 104 sopravvissuti possono finalmente sbarcare in un Luogo sicuro», afferma Sos Mediterranee su Twitter

Ocean Viking approda a Pozzallo : "Fine dell'odissea" : Dalla nave di Sos Mediterranee e Medici senza frontiere sbarcati 104 migranti, tra loro 41 minori. La ong: "Finalmente un porto sicuro". In 70 saranno ricollocati in Francia e Germania.