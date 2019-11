La nuova fidanzata di Andrea Damante è la biondissima Viviana FOTO

Francesco Monte a Verissimo : 'Ho una nuova fidanzata - si chiama Isabella' : Francesco Monte, che ha cominciato la sua carriera nel mondo dello spettacolo nel 2012 partecipando come tronista al programma televisivo di Uomini e Donne, sabato 16 novembre 2019 è stato ospite a Verissimo e ha raccontato della sua ultima storia d'amore finita con Giulia Salemi. Nella puntata del 16 novembre 2019 di Verissimo, in cui sono stati ospiti nello studio di Silvia Toffanin oltre a lui anche Emma Marrone, Marco Bocci e Gerry Scotti, ...

Francesco Sarcina - la nuova fidanzata ha 20 anni : Francesco Sarcina volta pagina dopo la fine dell’amore con Clizia Incorvaia. La nuova fidanzata è una studentessa ventenne conosciuta a Roma dove studia. Come riporta il settimanale Oggi, il leader delle Vibrazioni ha deciso di mettere un punto alla love story con la star di Instagram, ritrovando il sorriso fra le braccia di un’altra donna. Il nome della fortunata per ora non è stato svelato. L’unica certezza è che ha ...

Francesco Sarcina ha una nuova fidanzata : Secondo quanto scrive Alberto Dandolo su Oggi, il frontman de Le Vibrazioni Francesco Sarcina avrebbe dimenticato l'ex moglie Clizia Incorvaia con una ventenne messicana arrivata in Italia per motivi di studio.Il cantante del gruppo di Vieni da me, In una notte d'estate, Nel tuo sorriso e Cosi sbagliato pare abbia perso definitivamente la testa per la nuova ragazza, tanto da aver confidato ai suoi amici di esserne molto innamorato.prosegui la ...

Francesco Sarcina volta pagina dopo Clizia Incorvaia : “La nuova fidanzata ha 20 anni” : Per settimane la fine del matrimonio di Francesco Sarcina e Clizia Incorvaia ha dominato le pagine della cronaca rosa. La separazione del leader de Le Vibrazioni è arrivata a 4 anni dalle nozze e 2 figli, Tobia e Nina. Poi il ritorno di fiamma a febbraio, che però è durato poco. La scorsa estate, infatti, è arrivata una pesante tegola sulla (ex) coppia: Clizia avrebbe tradito l’ex marito con Riccardo Scamarcio, l’attore e grande amico nonché ...

Francesco Sarcina - nuova fidanzata esce allo scoperto : ecco di chi si tratta : La nuova fidanzata di Francesco Sarcina: il cantante de Le Vibrazioni innamorato Francesco Sarcina ha riscoperto l’amore… secondo il settimanale Oggi! Un amore che però non porta il nome di Clizia Incorvaia: pare proprio che il loro matrimonio non abbia avuto nessuna possibilità di sopravvivere e adesso il noto settimanale ha beccato il leader de […] L'articolo Francesco Sarcina, nuova fidanzata esce allo scoperto: ecco di chi ...

"La nuova fidanzata di Francesco Sarcina è una studentessa di 20 anni" : Dopo la turbolenta fine del matrimonio con Clizia Incorvaia, il leader delle Vibrazioni avrebbe ritrovato il sorriso accanto...

Francesco Monte a Verissimo parla di Giulia Salemi e della sua nuova fidanzata che è la sosia di Monica Bellucci : La nuova compagna di Francesco Monte sicuramente farà parlare molto di sé. Ha 33 anni, è di Molfetta, città di 70 mila abitanti in provincia di Bari, è bellissima tanto sa essere uguale a Monica Bellucci. Si chiama Isabella De Candia ed è una splendida modella dagli occhi enormi verdi e dai capelli castani. Francesco Monte ne è perdutamente innamorato. L’ex tronista di Uomini e Donne ha parlato del suo nuovo amore da Silvia Toffanin ...

Brooklyn Beckham avrebbe una nuova fidanzata : l’attrice Nicola Peltz : La scorsa estate era finita la storia con Hana Cross The post Brooklyn Beckham avrebbe una nuova fidanzata: l’attrice Nicola Peltz appeared first on News Mtv Italia.

Raffaele Sollecito ha una nuova fidanzata - che rivela : "Tutto è nato da mia somiglianza con Amanda Knox" : Il ragazzo, che fu ingiustamente accusato dell'omicidio di Meredith, ritrova il sorriso accanto ad Andreea Mihaela Ghorghe...

Raffaele Sollecito ha una nuova fidanzata : “Con lei è amore vero”. Foto : A 12 anni dall’omicidio di Meredith Kercher, avvenuto nel 2007 a Perugia, Raffaele Sollecito è tornato di recente a parlarne a Open. Come è tristemente noto, la studentessa inglese fu sgozzata nell’appartamento che condivideva con l’americana Amanda Knox e per quel delitto efferato c’è stato un solo condannato in via definitiva, Rudy Guede. Amanda e Raffaele vennero assolti solo dopo un iter giudiziario controverso terminato nel 2015. “A quella ...

Verissimo - Raz Degan e la nuova fidanzata : ‘È una sirena’ : Raz Degan ufficialmente è ospite di Verissimo per celebrare i 25 anni dello spot che lo rese famosissimo pronunciando la frase ‘Sono solo fatti mie’ però si sa non si può mica parlare per 20 minuti di uno spot e Silvia Toffanin indaga sulla sua vita privata anche grazie alla proiezione di una foto in cui compare una ragazza in un paesaggio da sogno. View this post on Instagram Do you believe in ...

Raz Degan ha una nuova fidanzata : “Con lei sto bene”. La confessione a Verissimo : Raz Degan è tornato in tv come ospite di Silvia Toffanin, a Verissimo, in occasione dell’anniversario dal suo primo spot pubblicitario. Vi dice niente la frase “Sono solo fatti miei”. Lo slogan è passato alla storia. E dire che ha rischiato di non sostenerlo quel provino. Il modello ha raccontato che quel giorno era molto in ritardo e non aveva modo di avvisare la produzione. Poi invece è arrivato e, nonostante fosse sudato e bagnato dalla ...

Raz Degan nuova fidanzata - in intimità a Verissimo : “Mi sto imbarazzando!” : Verissimo, Raz Degan ospite sabato 9 novembre: il ricordo del provino del primo spot pubblicitario Raz Degan è stato ospite a Verissimo nella puntata di sabato 9 novembre in occasione dell’anniversario dal suo primo spot pubblicitario. Questo almeno doveva essere il motivo dell’intervista, ma Silvia Toffanin non si è lasciata sfuggire l’occasione di fare anche […] L'articolo Raz Degan nuova fidanzata, in intimità a ...

Cremonini - la confessione sulla nuova fidanzata : Cesare Cremonini si racconta e parla per la prima volta della nuova fidanzata. Lei è Martina Maggiore, misteriosissimo compagna del cantante che per oltre un anno è rimasta nell’ombra. La coppia ha vissuto lontano dai riflettori la relazione fino a qualche mese fa quando i fan avevano notato la vicinanza fra i due al matrimonio di Uccio, celebre collaboratore di Valentino Rossi. Martina era apparsa sorridente accanto a Francesca Sofia ...