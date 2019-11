Ylenia Carrisi/ Foto - figlia Al Bano e Romina : invecchiamento volto - Chi l'ha visto - : Ylenian Carrisi è ancora viva? A Chi l'ha visto l'invecchiamento del volto: ecco che aspetto avrebbe la figlia di Al Bano e Romina Power.

Scomparsa di Yelenia Carrisi : ecco che volto avrebbe oggi la figlia di Albano e Romina : Che aspetto avrebbe Ylenia Carrisi se fosse ancora viva? A invecchiare il volto della figlia Scomparsa di Albano Carrisi e Romina Power ci ha pensato un programma di invecchiamento utilizzato all'interno delle indagini sugli scomparsi o in quelle per la ricerca di criminali latitanti. Ylenia è Scomparsa a New Orleans il 31 dicembre del 1993 a 23 anni.Continua a leggere

La figlia di Al Bano e Romina in posa sulla tomba del nonno - fan furiosi su Instagram : «Un po’ di rispetto…» : Polemiche per la foto pubblicata da Romina Carrisi, figlia di Al Bano e Romina Power. L’immagine su Instagram che la ritrae in posa sulla tomba del nonno Tyrone Power ha scatenato l’ira dei fan, indignati per quella che considerano una «mancanza di rispetto». «Raccontano che eri un tipo cool, avrei voluto conoscerti..», scrive Romina Carrisi nel post sui social. Ma non sono le sue parole a indispettire i follower. È la posa, a piedi ...

La figlia di Al Bano e Romina in posa sulla tomba del nonno - fan furiosi su Instagram : «Un po' di rispetto...» FOTO : Polemiche per la FOTO pubblicata da Romina Carrisi, figlia di Al Bano e Romina Power. L'immagine su Instagram che la ritrae in posa sulla tomba del nonno Tyrone Power ha scatenato l'ira dei...

“Ma come ti viene in mente? Vergognati!”. Romina Carrisi - questa foto fa finire nei guai la figlia di Al Bano. Il motivo è assurdo : Ma perché ci sentiamo in diritto di commentare qualsiasi cosa, soprattutto se negativamente? Cosa ci spinge a farlo? L’ultimo fattaccio degno di nota è quello capitato a Romina Carrisi poco dopo aver ricordato il nonno. Condivide con un follower sul social una foto in cui è sdraiata in una posa tenera a piedi scalzi sulla tomba di Tyrone Power. Il suo è un gesto commemorativo nel giorno dell’anniversario della morte del divo, scomparso il 15 ...

Al Bano rompe il silenzio su Ylenia. E Romina ricorda la figlia su Instagram : Al Bano torna a parlare di Ylenia, la primogenita scomparsa nel gennaio del 1994 a New Orleans e mai più ritrovata. Il cantante di Cellino San Marco ha parlato del suo dolore in una lunga intervista al settimanale Oggi. Al Bano ricorda quei momenti strazianti di 25 anni fa e si sofferma su Romina Power che non ha mai accettato l’idea che Ylenia sia morta e proprio in questi giorni ha pubblicato sul suo profilo Instagram diversi messaggi ...

Rubano i giochi della figlia malata di leucemia. L'appello del papà : "Mettetevi una mano sulla coscienza" : “Grazie, grazie, infinitamente grazie”. Cominciano così le disperate parole che papà Fabio Pardini scrive in un post su Facebook. Stando al racconto del padre, domenica scorsa, 6 ottobre, nella notte, in via Sabotino a Roma, qualche ladro ha pensato di rubare i giochi della figlia che l’uomo teneva nella sua macchina. La bambina, di soli 5 anni, però, come scrive il padre nel post “lotta tra la vita e ...

Albano e Romina in concerto a Sidney - la figlia Romina Jr sostituisce una delle coriste mancanti : Albano e Romina si esibiranno in concerto allo State Theatre di Sidney tra poche ore. Con loro sul palco ci saranno anche i figli Yari Carrisi e Romina Jr costretta a improvvisarsi corista per il forfait di due cantanti... C'è tutta la famiglia Carrisi a Sidney in vista del concerto di Albano e Romina in programma questa sera (7 ottobre) allo State Theatre. La famosa coppia della canzone italiana è volata oltreoceano per tenere un atteso ...

Al Bano parla di Ylenia : “C’era una scia velenosa nel suo destino - non sono riuscito a bloccarla”. E Romina pubblica una foto della figlia scomparsa : Il documentario su Al Bano fa flop e intanto Romina Power posta su Instagram una foto di Ylenia. La serata che Canale 5 ha dedicato al cantautore pugliese, con la messa in onda del documentario biografico È la mia vita, non ha sfondato negli ascolti (davanti sia il film Metti la nonna nel freezer che Chi l’ha visto?), ma ha riaperto nuovamente la ferita della scomparsa nel nulla della figlia Ylenia. In un passaggio del malinconico biopic ...

“Schifosa - Bast***a”. Jasmine Carrisi - orrore contro la figlia di Loredana Lecciso e Al Bano : Non c’è pace per Jasmine Carrisi, la figlia di Loredana Lecciso e Al Bano è stata presa di mira sui social dopo aver pubblicato una foto che la ritrae seduta sul divano e vestita con un elegante abito rosso. Non è la prima volta che la figlia della coppia viene criticata dagli haters. Solo lo scorso mese mamma Loredana era intervenuta per difendere Jasmine e chiedere di avere più rispetto per una ragazza così giovane che non ha nessuna ...

La figlia di Al Bano massacrata dagli insulti e offese della rete : L'ex di Al Bano Carrisi ha difeso a spada tratta la figlia Jasmine dall'attacco degli hater che sul web si sono scatenati\\ Segni distintivi: viso da bambola, capelli biondi e lunghissimi, bocca carnosa, occhi azzurri. Lei è Jasmine Carrisi, la figlia avuta dal cantante Al Bano Carrisi con Loredana Lecciso. La giovane ragazza è finita al centro del gossip, per via di molteplici critiche giunte sui suoi profili social, da parte di ...

Elisabetta Canalis in Sardegna! Ma la figlia Skyler Eva e sua madre rubano tutta la scena : È di qualche giorno fa la notizia che Elisabetta Canalis è riuscita a vincere la causa che la vedeva contrapposta a un’azienda di intimo con cui aveva lavorato per una campagna nel 2013. In quell’occasione la ex Velina mora di Striscia la Notizia era stata pagata circa 110mila euro per posare in intimo, ma l’azienda aveva deciso di sfruttare la sua immagine anche dopo la scadenza del contratto, come ricostruisce Il Mattino. Siccome chiunque ...