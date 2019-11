La donna più temuta dalle grandi piattaforme

Gazzetta : Milan-Napoli è sfida donnarumma-Meret. Chi sarà più decisivo? : Milan-Napoli sarà anche Donnarumma vs Meret. I due portieri hanno diviso lo spogliatoio in Nazionale ma sabato saranno avversari, entrambi alle prese con difese “non registrate” scrive la Gazzetta. A loro saranno affidate le speranze di svolta che hanno sia Pioli che Ancelotti. Donnarumma finora ha quasi sempre fatto miracoli. 11 partite giocate, alcune delle quali salvate dai suoi interventi, che sono stati paragonabili, per il ...

Kaisa Mäkäräinen minaccia il record di Magdalena Forsberg. Diventerà la donna con più podi? : La Coppa del Mondo di biathlon prenderà il via da Östersund, in Svezia, nel weekend a cavallo dei mesi di novembre e dicembre. Tra i principali motivi d’interesse della stagione vi sarà anche la rincorsa a diverse pietre miliari che potrebbero essere raggiunte durante l’inverno. Andiamo dunque a scoprire quali sono questi traguardi, sia in campo maschile che in campo femminile. SETTORE FEMMINILE – Mäkäräinen, GERMANIA , FRANCIA E FINLANDIA Fra ...

In Italia essere donna costa di più : Dopo avere sfondato il muro dell’assurdo con la sua esclusione per mancanza di copertura finanziaria, ritorna in vita l’emendamento al decreto fiscale, uno degli assi portanti della manovra economica del governo.Come è noto l’emendamento a prima firma Boldrini, seguita da uno schieramento di deputate bipartisan, prevede l’applicazione dell’aliquota Iva ridotta al 10%, invece di quella al 22% attualmente in ...

Gender pay gap - lo stipendio di un uomo è del 44% più alto rispetto al guadagno di una donna : Un dato che emerge dall'ultimo Osservatorio pubblicato dall'Inps e che conferma un quadro purtroppo ben noto: gli uomini guadagnano nettamente più delle colleghe donne, sia che si tratti di un lavoro privato che nel settore pubblico. La questione del Gender pay gap si fa più marcata, tuttavia, nell'ambito del privato.Continua a leggere

Diabete - perché la donna rischia di più : In Italia sono poco meno di 5 milioni le persone che soffrono di Diabete, ma il problema è che quasi un milione di individui non sa di avere i valori della glicemia superiori ai limiti considerati accettabili. Il Diabete, infatti, spesso non dà sintomi, oppure lancia dei segnali che possono essere colti con specifici controlli, come appunto gli esami del sangue o delle urine. Eppure riconoscerlo per tempo è fondamentale, soprattutto per le ...

Charlize Theron - con il suo nuovo taglio corto e più biondo - è la donna dell'anno

Una donna si ammala e non è più in grado di pettinarsi - il marito fa una cosa bellissima per aiutarla : Il vero amore esiste e le coppie che sono in grado di provarlo sono davvero fortunate. Questa che stiamo per raccontare è una storia triste ma che, nello stesso tempo, scalda davvero il cuore. Una donna anziana e malata non riusciva più a prendersi cura dei suoi capelli perchè anche questi semplici gesti le costavano molto e allora il marito è andato dal parrucchiere da cui la moglie si era sempre servita e si è fatto spiegare cosa ...

Morte Jessi Combs – Rivelate le cause del decesso : ecco cosa ha ucciso la donna più veloce del mondo : Jessi Combs uccisa da un detrito: ecco cosa ha cusato l’incidente della donna più veloce del mondo Sono passati diversi mesi ormai dalla tragica scomparsa di Jessi Combs, la donna più veloce del mondo sulle quattro ruote. La 39enne è morta mentre tentava di battere il suo stesso record, a bordo della sua Jet-Car nell’Alvord Desert. Un tragico incidente è stato fatale per la donna, che non è riuscita a sopravvivere alle ...

Cinque uomini che avevano stuprato una donna in Catalogna sono stati condannati per abuso sessuale invece che per il reato più grave di aggressione sessuale : Un tribunale di Barcellona ha condannato Cinque uomini a scontare condanne comprese tra i 10 e i 12 anni di carcere con l’accusa di abuso sessuale per uno stupro compiuto nell’ottobre 2016 contro una minore nella città catalana di Manresa. La

Le 10 persone più ricche d’Italia : nella nuova classifica di Forbes anche una donna : Cambio al vertice: la nuova classifica degli uomini più ricchi d’Italia, la top 10 di Forbes E’ stata pubblicata oggi la nuova classifica dei 10 uomini più ricchi d’Italia. Forbes ha reso nota la nuova lista delle persone dai più ampi imperi finanziari del nostro paese. Si registra qualche novità rispetto alla classifica precedente: è infatti Leonardo Del Vecchio, a capo di Luxottica, il più ricco d’Italia con un ...

Lucia Bosè/ Alba Parietti : 'E' la donna più bella che conosca' - Domenica In - : Lucia Bosè e il suo grande amore con il torero spagnolo Luis Miguel Dominguin: "Mi ha sempre tradita, ma mi trattava da regina"

Lady Gaga e Madonna - le foto più sexy - : Madonna e Lady Gaga: le foto più sexy delle due amatissime cantanti, un tempo forti rivali ma ora in grado di accantonare

Rihanna : Oggi mi sento più donna e sogno la maternità : Durante un'intervista rilasciata al magazine Extra, Rihanna ha rivelato che tra i suoi desideri più grandi c'è quello di diventare mamma e ora che sembra aver trovato nel fidanzato Hassan Jameel l’uomo ideale per costruire una famiglia sembra che questo sogno non sia poi così lontano. Anzi, diversi rumors la danno già come incinta, motivo per cui si racconta che la popstar 31enne abbia postato adesso dei video pubblicitari in slow motion per ...

Australia - operata donna con enormi masse tumorali sul viso : “Finalmente non mi devo più nascondere” : Natalia Apaseray, una donna della Papuasia occidentale che soffriva di neurofibromatosi, è stata operata in Australia grazie ad una donazione del Rotary club. La malattia aveva raggiunto uno stadio talmente avanzato, per carenza di cure mediche adeguate, che aveva finito per ricoprire il viso della donna con enormi masse tumorali.Continua a leggere