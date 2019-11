La dieta per la prostata

Fonte : dilei

(Di mercoledì 20 novembre 2019) Necessità di alzarsi più volte durante la notte per urinare, urgenza di vuotare la vescica in modo frequente anche durante il giorno e getto di urina che diventa sempre più debole con una sensazione di mancato svuotamento. Sono i sintomi di una patologia che colpisce gli uomini: l’ipertrofia prostatica benigna. A soffrirne sono più di 6 milioni di italiani over 50. Purtroppo, stando agli ultimi dati diffusi durante il IX Congresso Nazionale SIUT (Società Italiana Urologia Territoriale), troppi pazienti si rivolgono all’urologo solo quando i segnali sono presenti già da tempo e ben il 75% abbandona le terapie dopo alcuni mesi. Non è un semplice disturbo “Nella percezione comune – afferma Vincenzo Mirone, Direttore della Scuola di Specializzazione in Urologia dell’Università degli Studi di Napoli ‘Federico II’ – l’ipertrofia prostatica benigna è vista come un semplice ...

