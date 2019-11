Fonte : quattroruote

(Di mercoledì 20 novembre 2019) LaAutomotive evolve laGT recentemente sottoposta al restyling presentando al Salone di Los Angeles la variante GTS. La sigla pone l'accento sulla sportività e sulle performance e gli appassionati potranno acquistare la vettura negli Stati Uniti nel primo quadrimestre 2020 con prezzi a partire da 149.950 Dollari. Migliora l'accelerazione della plug-in hybrid. Il powertrain è stato dotato di nuovi inverter e di software aggiornati: in questo modo l'accelerazione da 0 a 60 miglia viene ora completata in meno di 3,9 secondi con il Launch Control (sei decimi in meno della GT), mentre la velocità massima sale a 130 miglia orarie (208 km/h). Lo schema meccanico rimane lo stesso della GT, con il propulsore tre cilindri benzina di origine BMW integrato da due motori elettrici e da batterie da 28 kWh, con potenza che dovrebbe rimanere invariata rispetto ai 535 CV della GT. Anche ...

dinoadduci : Karma Revero - La versione GTS ritocca al rialzo le prestazioni -