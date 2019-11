Juventus | sosta delle nazionali | Ramsey realizza una doppietta | 90' per Szczesny e De Ligt

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 20 novembre 2019) Ieri sera sono terminate le partite di qualificazione ai prossimi Europei del 2020. Tra i protagonisti della giornata di ieri spicca la prestazione di Aaron, il quale è andato a segno nel match del suo Galles contro l'Ungheria. Nelle altre gare hanno giocato anche, Deed Emre Can. L'estremo difensore polacco ha giocato titolare con la sua Polonia nel match del Gruppo G contro la Slovenia, gara vinta dai polacchi per 3-2. Il difensore olandese ha giocato tutti i 90' minuti nel match della 'Johan Cruijff Arena', gara vinta dagli 'orange' per 5-0 contro l'Estonia. Ritrova il sorriso, invece, Emre Can che nella gara di Francoforte della sua Germania contro l'Irlanda del Nord gioca titolare da difensore centrale al fianco di Tah nella vittoria dei tedeschi per 6-1 contro i nordirlandesi. Aaronqualifica il Galles ad Euro 2020 Il centrocampista gallese Aaron ...

