Juventus | Pjanic e Matuidi stanno meglio | si ferma Rabiot | pericolo giallo per Bentancur

Infortunati Juventus : novità Pjanic e Ronaldo! Alex Sandro alza bandiera bianca : Infortunati Juventus- Pochi giorni alla sfida di campionato contro l’Atalanta valida per la 13^ giornata di Serie A. Sarri dovrà fare a meno di Alex Sandro, il quale, a causa di un risentimento muscolare accusato con il Brasile, dovrà stare fermo per circa 15 giorni. Tegola improvvisa con Sarri pronto a puntare su De Sciglio nel ruolo di terzino sinistro. Da valutare anche le condizioni di Pjanic, uscito anzitempo dal match della sua ...

Probabili formazioni Atalanta-Juventus : Muriel è in dubbio - Pjanic ha noie muscolari : Dopo la sosta per le nazionali, la Serie A si prepara a tornare in campo per la tredicesima giornata. Il turno si aprirà con il match tra Atalanta e Juventus che si affronteranno sabato 23 novembre alle ore 15:00. Sono previste diverse assenze da ambo le parti: Gasperini dovrà rinunciare sicuramente a Ilicic e Malinovskyi per squalifica, e allo stesso tempo rischia di non poter contare nemmeno su Muriel. Quest'ultimo, infatti, non è stato ...

Juventus - ripresi gli allenamenti in vista dell'Atalanta : Pjanic lavora a parte : Dopo due giorni di riposo concessi da Maurizio Sarri, quest'oggi, la Juventus è tornata alla Continassa per riprendere ad allenarsi in vista della gara di sabato contro l'Atalanta. Il tecnico toscano ha ritrovato Cristiano Ronaldo, ma all'appello mancano ancora diversi nazionali, la maggior parte dei quali tornerà nella giornata di mercoledì. Dunque la preparazione entrerà nei dettagli della partita di sabato solo nei prossimi giorni, quando il ...

Infortuni Juventus - allarme Pjanic e tegola Alex Sandro : i tempi di recupero : Infortuni Juventus- Come accennato nella giornata di ieri, la Juventus potrebbe fare a meno di Pjanic e Alex Sandro in vista della prossima giornata di campionato contro l’Atalanta. Il centrocampista bosniaco, uscito anzitempo dal match contro l’Italia, ha accusato un piccolo fastidio muscolare, il quale verrà monitorato nel corso dei prossimi giorni. Leggero indurimento del flessore e tempi di recupero ancora da valutare. Sarri ...

Atalanta-Juventus - probabili formazioni : dubbio Zapata e Pjanic - Chiellini indisponibile : Atalanta-Juventus è una partita che mette di fronte due delle principali protagoniste del massimo campionato italiano di calcio. Entrambe le formazioni stanno infatti partecipando alla fase a gironi della corrente edizione della Champions League e si trovano nelle posizioni di vertice della serie A con buone possibilità di riuscire a raggiungere dei grandi risultati al termine della stagione. Gli orobici si trovano attualmente in quinta ...

Juventus - situazione infortuni : aggiornamenti Pjanic - Ronaldo e Alex Sandro - i tempi di recupero : infortuni Juventus- Come evidenziato nel corso delle scorse ore, Maurizio Sarri potrebbe fare a meno di Alex Sandro e Pjanic in vista della prossima sfida di campionato contro l’Atalanta. Il centrocampista della Bosnia ha riportato un leggero problema muscolare durante il match con l’Italia e ha abbandonato il campo al 75′ minuto. Piccolo allarme dall’infermeria […] L'articolo Juventus, situazione infortuni: ...

Juventus - Pjanic e Matuidi in dubbio per l'Atalanta : Sarri penserebbe a Bentancur e Rabiot : In queste ore in casa Juventus si sta monitorando con attenzione la situazione di Miralem Pjanic. Il numero 5 juventino, venerdì nel match tra Bosnia e Italia, ha riportato un fastidio all'adduttore. In seguito a questo problema fisico, la nazionale bosniaca ha comunicato che Pjanic non prenderà parte alla gara contro il Liechtenstein. Il giocatore, in queste ore, sta tornando a Torino dove verrà visitato dallo staff medico bianconero. Al ...

Juventus in ansia per Pjanic : il giocatore potrebbe tornare in anticipo a Torino : Ieri sera, Miralem Pjanic si è accasciato a terra al minuto 77 della gara tra Italia e Bosnia. Il numero 5 juventino ha sentito un fastidio muscolare e ha immediatamente chiesto il cambio. Il primo a sincerarsi delle sue condizioni è stato Leonardo Bonucci che quando ha visto il compagno a terra si è diretto verso di lui per sapere come stava. Al termine della partita lo stesso Miralem Pjanic ha rassicurato tutti dicendo che è il solito fastidio ...

Juventus - infortunio Pjanic : suona l’allarme - ecco i possibili tempi di recupero : infortunio Pjanic- suona l’allarme in casa Juventus dopo l’uscita dal campo di Pjanic durante il match di ieri sera tra Bosnia e Italia. Ko muscolare con possibile interessamento del flessore. Il centrocampista della Juventus ha abbandonato il campo con circa 15 minuti d’anticipo. Brutte notizie per Sarri, il quale potrebbe perdere il suo regista almeno […] L'articolo Juventus, infortunio Pjanic: suona l’allarme, ...

Juventus - il punto sugli infortunati : Pjanic e Matuidi a rischio per le prossime due gare : Juventus in ansia per la situazione degli infortunati. Maurizio Sarri al ritorno in campo contro l’Atalanta di sabato prossimo alle 15 dovrà fare i conti con almeno due assenze molto pesanti. Miralem Pjanic si è fermato con la Bosnia per il solito problema muscolare, quando tornerà a Torino verrà valutato per capire quali saranno i tempi di recupero. I problemi però non finiscono qui, anche Matuidi è fermo ai box da una settimana. Così la via ...

Juventus – Infortunio Pjanic : problema per il bosniaco nella sfida contro l’Italia : Pjanic si infortuna durante la sfida tra Bosnia e Italia: tifosi juventini in allarme Paura per la Juventus e tutti i tifosi bianconeri: Pjanic è stato costretto a fermarsi durante la sfida di questa sera tra Bosnia ed Italia alle qualificazioni ad Euro 2020 per un problema muscolare. Il bosniaco dovrà sottoporsi a dei controlli medici per capire l’entità dell’Infortunio, ma nonostante anche l’interessamento di Bonucci, ...

Infortunio Pjanic - preoccupazione in casa Juventus : problema muscolare con la Bosnia : Infortunio Pjanic – Sta per terminare Bosnia-Italia, gara valevole per le qualificazioni ad Euro 2020. Azzurri saldamente in vantaggio con le reti di Acerbi, Insigne e Belotti. Problemi per la Juventus. Miralem Pjanic, infatti, è stato costretto ad abbandonare la contesa a circa un quarto d’ora dal termine per un problema muscolare. Al primo impatto è sembrato un Infortunio all’adduttore, stessa zona colpita qualche ...

Torino-Juventus live - le formazioni ufficiali : gioca Pjanic - diversi cambi per Mazzarri : Torino-Juventus live – Manca poco al calcio d’inizio di Torino-Juventus, il “Derby della Mole”. Un appuntamento molto atteso in città e non solo. Una partita storica, la rivalità tra i granata e i bianconeri. La squadra di Mazzarri arriva a questa gara da un periodo estremamente negativo e l’allenatore si gioca molto. E’ praticamente un’ultima spiaggia quella concessa dalla società al tecnico ...

Juventus - la possibile formazione contro il Toro : Pjanic convocato - CR7 guiderà l'attacco : Questa mattina, la Juventus si è ritrovata alla Continassa per svolgere la rifinitura in vista del derby di questa sera contro il Torino. In questa seduta Maurizio Sarri ha potuto verificare le condizioni di Miralem Pjanic. Il numero 5 juventino ha smaltito il problema muscolare accusato contro il Lecce ed è nell'elenco dei convocati della Vecchia Signora. Adesso resta solo da capire se Maurizio Sarri deciderà di schierare Pjanic fra i titolari ...