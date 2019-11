Junior Eurovision Song Contest 2019 | Marta Viola in cerca della vittoria italiana

Fonte : davidemaggio

(Di mercoledì 20 novembre 2019)Mancano ormai pochi giorni al. La manifestazione canora verrà infatti trasmessa, in diretta da Gliwice in Polonia, domenica 24 novembre su Rai Gulp e su RaiPlay a partire dalle 15.50. A gareggiare per l’Italia ci saràcon il brano La voceterra, mentre il commento dell’evento sarà a cura di Mario Acampa. Alexia Rizzardi seguirà, invece, le reazioni del pubblico attraverso i social. Oltre all’Italia, le nazioni in gara saranno l’Albania, l’Armenia, l’Australia, la Bielorussia, la Francia, la Georgia, l’Irlanda, il Kazakistan, Malta, la Macedonia del Nord, la Polonia, il Portogallo, la Russia, la Serbia, la Spagna, i Paesi Bassi, l’Ucraina e il Galles. A differenza di quanto avviene nella versione classica dell’, in cui è vietato esprimere una preferenza per ...

