Calcio : José Mourinho è il nuovo allenatore del Tottenham : José Mourinho torna in panchina! Il portoghese è il nuovo allenatore del Tottenham, che ieri sera aveva esonerato Maurichio Pochettino. Poche ore dopo l’allontanamento del tecnico che aveva portato gli Spurs alla finale di Champions League, la società londinese non ha perso tempo ed è arrivata ad una decisione quasi immediata, scegliendo la sua nuova guida tecnica. Quasi un anno dopo il suo esonero dal Manchester United, Mourinho ritorna a ...

José Mourinho senza fede nuziale al dito : crisi con la moglie Matilde Faria? : José Mourinho e la moglie Matilde Faria sono in crisi? È la notizia che sta tenendo banco in queste ore sui tabloid britannici dopo che nelle ultime uscite pubbliche lo “Special One” è stato pizzicato senza fede nuziale al dito. I due si sono fidanzati quando erano ancora dei ragazzi e da quel momento sono sempre stati inseparabili: per questo ora, l’assenza dell’anello sulla mano del tecnico portoghese non è passata ...

Obiettivo Real - José Mourinho si candida per la panchina dei blancos : lo Special One pronto a dire sì : Nel caso in cui Florentino Perez decidesse di esonerare Zidane, Mourinho darebbe la sua disponibilità a tornare sulla panchina del Real Madrid José Mourinho è pronto a tornare in panchina, il suo Obiettivo è quello di tornare al Real Madrid, dove Zinedine Zidane non è poi così sicuro di restare. PRESSINPHOTO/LaPresse I risultati altalenanti di questo inizio di stagione non sono piaciuti a Florentino Perez, in particolare la sconfitta per ...

Fifa football awards - la domanda di Ilaria D’Amico fa innervosire José Mourinho : l’ex ct se ne va all’improvviso. Gelo sul palco : Fuori programma durante la premiazione a Milano per i Best Fifa football awards. Protagonisti la conduttrice Ilaria D’Amico e l’ex allenatore del Manchester United José Mourinho. Quando D’Amico l’ha chiamato sul palco e gli ha chiesto chi potrebbe allenare un’ipotetica squadra di top 11, l’ex ct ha citato i suoi colleghi “disoccupati”. “Un disoccupato come me – ha risposto – ...