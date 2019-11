Joker 2 | sì al sequel del film con Joaquin Phoenix ' Todd Phillips già al lavoro'

Fonte : ilsussidiario

(Di mercoledì 20 novembre 2019)2 si farà: il nuovoconè già in lavorazione secondo la stampa americana, alla regia ci sarà ancora

RollingStoneita : Il sequel di #Joker si farà, è ufficiale?? #20novembre - _DAGOSPIA_ : ORFANI DI JOKER COMINCIATE IL COUNTDOWN! – IL FILM DEI RECORD AVRÀ UN SEQUEL: NEL RUOLO DEL...… - DesperatelyGiu : Non so come prendere la notizia del sequel di #Joker. Per me poteva tranquillamente rimanere uno stand alone. -