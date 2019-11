Jim Ryan di Sony | abbiamo dovuto fare cambiamenti per realizzare il nostro sogno

GTA 5 sbarca su PS Now e Jim Ryan parla dell'accordo tra Sony e Rockstar : Come probabilmente saprete, Sony ha da poco comunicato degli importanti cambiamenti per il suo servizio streaming PlayStation Now, che ora mette a disposizione dei nuovi prezzi più bassi per gli abbonamenti.Ma non solo, in quest'ottica di rinnovamento, il servizio ha messo a disposizione dei giocatori nuovi amati titoli come GTA 5 di Rockstar, che rimarrà sulla piattaforma di Sony fino al 2 gennaio 2020.Con l'arrivo di uno dei giochi più venduti ...

Jim Ryan sul lancio di PS5 : dopo il successo di PS4 Sony non dovrà abbassare la guardia : Ormai le console next-gen si avvicinano a grandi passi e risulta chiaro che in questa generazione PS4 abbia ottenuto un enorme successo. E l'obiettivo di Sony con PS5 è mantenere questa posizione "di dominio" nel mercato.Nel recente passato abbiamo visto come "i vincitori" delle passate generazioni abbiano un po' faticato con l'avvento delle nuove macchine. L'esempio più vicino è il passaggio Xbox 360/Xbox One, ma anche il passaggio PS2/PS3 fu ...

«Hollywood» : Jim Parsons sbarca su Netflix (grazie a Ryan Murphy) : Jim ParsonsJim ParsonsJim ParsonsJim ParsonsJim ParsonsJim ParsonsJim ParsonsJim ParsonsNeanche il tempo di finire The Politician e di mettere in cantiere The Prom, che Ryan Murphy è già al lavoro su un nuovo progetto. Da quando ha stretto una collaborazione con Netflix, è come se la velocità dei prodotti da scrivere e da realizzare sia schizzata alle stelle, al punto da stabilire a priori i dettagli sulla sua nuova serie originale. Si chiamerà ...

Jim Parsons - Sheldon di The Big Bang Theory riparte da Hollywood di Ryan Murphy : Dove si possono trovare le grandi star? A Hollywood naturalmente (forse anche a Vancouver in questi ultimi anni).Seguendo questa tradizione Ryan Murphy sta infarcendo di star il suo nuovo progetto per Netflix, questo direttamente prodotto con la piattaforma di streaming all'interno dell'accordo da (forse, solo il commercialista di Murphy lo saprà) più di 300 milioni di dollari, a differenza del recente The Politician e di Ratched ancora ...