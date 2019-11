Jaguar XJ - La Collection celebra la storia della berlina di lusso inglese

Fonte : quattroruote

(Di mercoledì 20 novembre 2019) La produzioneXJ a motore termico sembrava essere terminata lo scorso luglio per fare spazio a una nuova generazione elettrica. Invece, ecco ricomparire lanella speciale veste, un vero e proprio tributoCasaalla sua storica ammiraglia.Lestetica. La XJè unedizione limitata che sarà prodotta in soli 300 esemplari, tutti destinati al mercato statunitense, e disponibile in una gamma di tre colori: Yulong White, Santorini Black e British Racing Green, abbinabili a specifici interni in stile Ebony/Ebony, Mineral/Ivory e Ebony/London Tan. Labitacolo mette in mostra modanature in legno e dettagli in pelle, con la scritta XJOne di 300 intagliata sul cruscotto. Il badge che identifica l'edizione speciale è riproposto anche sulle piastrine metalliche e sul retrovettura, mentre i cerchi a cinque razze da 20 ...

