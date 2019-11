Italia | record europeo di morti per antibiotico-resistenza | sono circa 10mila all' anno

Femminicidio - nuovo record in Italia : nel 2018 uccise 142 donne : Il rapporto dell’Eures su femminicidi in Italia segnala nuove vette drammatiche per la violenza di genere nel nostro Paese. La maggior parte dei delitti contro le donne avviene in ambito familiare e spesso a uccidere è proprio il partner o l'ex compagno. Nel 28% dei casi erano noti precedenti maltrattamenti a danno delle vittime.Continua a leggere

Euro 2020 - l’Italia travolge l’Armenia per 9 a 1. Azzurri inarrestabili : conquistano l’11 vittoria di fila e segnano un nuovo record : L’Italia di Roberto Mancini è da record. Con dieci vittorie su dieci partite (e undici successi di fila per il tecnico), gli Azzurri hanno chiuso il girone di qualificazione agli Europei 2020 a punteggio pieno, un primato che resterà scolpito negli annali. La nostra Nazionale è scatenata e lo dimostrano i 9 gol messi a segno lunedì sera all’Armenia, battuta in scioltezza per 9 a 1 a Palermo nell’ultima gara valida per la ...

Euro 2020 - luna park Italia : 9 gol all’Armenia e record di vittorie : La nazionale di Mancini ottiene l’undicesimo successo consecutivo. Gara senza storia a Palermo: girone chiuso a punteggio pieno e sette azzurri a segno

Italia da record - 9-1 ad Armenia - en plein verso Euro 2020 : Percorso netto per la Nazionale azzurra di Roberto Mancini. L'Italia chiude il suo cammino nelle qualificazioni a Euro 2020 vincendo tutte e dieci le partite del suo girone, superando l'Armenia a Palermo per 9-1. Una vittoria record: nella sua storia l'Italia aveva segnato 9 gol in un singolo match soltanto in altre due occasioni, nel 1920 contro la Francia (9-4) e nel 1948 con gli Usa. A firmare la vittoria contro l'Armenia la doppietta di ...

Italia da record - infranti diversi primati : tutti i numeri della cavalcata azzurra : Percorso netto per la Nazionale azzurra di Roberto Mancini. L’Italia chiude il suo cammino nelle qualificazioni a Euro 2020 vincendo tutte e dieci le partite del suo girone, superando l’Armenia a Palermo per 9-1. Una vittoria record: nella sua storia l’Italia aveva segnato 9 gol in un singolo match soltanto in altre due occasioni, nel 1920 contro la Francia (9-4) e nel 1948 con gli Usa. A firmare la vittoria contro ...

L'Italia del Mancio esagera : all'Armenia ne fa nove - partita da record : L'Italia travolge 9-1 l'Armenia in una partita valida per le qualificazioni a Euro 2020. Le reti: allo 8' e 32' doppietta di Immobile, al 9' e e 64' doppietta anche di Zaniolo, poi 29' Barella, al 72' Romagnoli, al 75' su rigore Jorginho, al 78' Orsolini e all' 80' Chiesa entrambi al primo centro in

Italia ‘forza 9’ ma non è record assoluto : tutti i precedenti e le imprese di Mancini : Dieci su dieci per l’Italia, altra prestazione convincente per la squadra di Roberto Mancini che ha dominato in lungo ed in largo anche contro l’Armenia. La partita non è stata mai in discussione, il risultato di 9-1 non lascia infatti dubbi sull’andamento dell’incontro, gli azzurri hanno vinto in scioltezza contro una squadra comunque buona ed in lotta fino a qualche giornata fa per la qualificazione. tutti sopra ...

Calcio - qual è il record di gol segnati dall’Italia? Gli azzurri non realizzavano 9 reti dal 1948!!! : Italia da record, davvero eccezionale in quel di Palermo. Il pubblico del Renzo Barbera si esalta nell’ultima giornata delle qualificazioni agli Europei di Calcio 2020: gli azzurri di Roberto Mancini infatti distruggono l’Armenia imponendosi addirittura per 9-1. Squadra tricolore che da davvero tantissimi anni non realizzava così tante reti in un incontro: dopo molte annate di magra a livello di segnature, con l’allenatore ...

9 a 1 all'Armenia - l'Italia di Mancini da record : Italia Armenia 9 a 1, chiusura del girone di qualificazione per gli Europei del 2020 a punteggio pieno per gli azzurri di Mancini e 11esima vittoria consecutiva. Nazionale da record, dunque. Stasera hanno segnato: 8′ e 32′ Immobile (I), 9′ e 64′ Zaniolo (I), 29′ Barella (I), 72′ Romagnoli (I), 75′ rig. Jorginho (I), 78′ Orsolini (I), 79′ Babayan (A), 80′ Chiesa (I).

E’ un’Italia da 10 e lode - Armenia asfaltata sotto nove reti : Mancini ritocca i suoi pazzeschi record : Vittoria esagerata dell’Italia nell’ultimo match del Gruppo J di Qualificazione ad Euro 2020, gli azzurri rifilano nove reti all’Armenia al Barbera Un’Italia pazzesca, una Nazionale bella e sbarazzina che continua a far sognare i tifosi italiani. La selezione di Mancini chiude con dieci vittorie su dieci partite il proprio girone di qualificazione ad Euro 2020, allungando a undici il filotto di successi ...

Italia-Armenia 9-1 : Mancini da record - esordio con delusione per Meret : Dieci su dieci nel girone: mai successo. E nove gol segnati come non accadeva da 71 anni, nel 9-0 agli Usa alle Olimpiadi di Londra '48. L'Italia di Mancini chiude le qualificazioni a...

Calcio - Qualificazioni Europei 2020 : spettacolo azzurro a Palermo - Armenia battuta 9-1 da un’Italia da record : È uno spettacolo tutto azzurro in quel di Palermo. Al Renzo Barbera l’Italia continua a timbrare record su record: gli azzurri si impongono addirittura per 9-1 sull’Armenia, facendo dieci su dieci nelle Qualificazioni agli Europei di Calcio del 2020. Strepitoso il primo tempo da parte della squadra guidata da Roberto Mancini, che poi ha dilagato nella ripresa: pressione alta, passaggi rapidi, tantissime opportunità e reti su reti. ...

LIVE Italia-Armenia 9-1 - Qualificazioni Europei 2020 in DIRETTA : record di vittorie per gli azzurri e goleada. Pagelle e highlights : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.38 Finisce il cammino di qualificazione azzurro come nessuno poteva mai sperare, dieci vittorie su dieci partite con record annesso e nove reti nella partita finale all’Armenia, siamo pronti per affrontare la competizione dell’Europeo 2020. 92′ Finisce la partita Italia-Armenia 9-1! 90′ Ci saranno due minuti di recupero. 89′ Babayan resta a terra per uno ...

Live Italia-Armenia 0-0 Mancini rincorre il record : L'Italia affronta stasera allo stadio Barbera di Palermo l'Armenia, ultima gara del girone per le qualificazionia Euro 2020. Mancini si può mettere al petto l?ennesima...