Italia | Mancini | “dobbiamo ancora vincere qualcosa di importante” Indicazioni su

Niente Qatar per l’Italia di Mancini. A marzo due amichevoli con Inghilterra e Germania : Le dimissioni di Miccichè complicano i piani di Roberto Mancini, scrive il Corriere dello Sport. Il ct della Nazionale intendeva chiedere alla Figc la chiusura anticipata del campionato, dal 24 al 17 maggio, con l’inserimento di un turno infrasettimanale a febbraio. Ma adesso tutto diventa più complicato su questo fronte. In attesa di ritrovare il gruppo per decidere chi selezionare in via definitiva, Mancini avrà a disposizione le due ...

Qualificazioni Euro 2020 - le 4 fasce : i pericoli per l’Italia di Mancini : Si sono disputate partite importanti valide per le Qualificazioni ad Euro 2020, nella giornata di oggi importanti indicazioni in vista dell’Europeo con tante squadre candidate alla vittoria finale. Nella giornata di oggi dominio per Germania che ha regolato l’Irlanda del Nord, molto bene anche l’Olanda, tutto facile anche per la Russia contro San Marino. Ramsey trascina il Galles che si qualifica. Dopo i recenti ottimi ...

Mura : “L’Italia di Mancini - qualità in crescita. Ma è presto per collocarci tra i favoriti” : “Come ct ha raggiunto e superato Vittorio Pozzo. Anche un ciclista primo in quattro circuiti fa numericamente meglio di uno che ha vinto Roubaix e Lombardia, non mescoliamo mele e pere, non confondiamo quantità e qualità”. Gianni Mura non si fa sedurre dal 9-1 all’Armenia e recensisce la larghissima vittoria della Nazionale cercando di tenere il carro del vincitore con le ruote salde a terra. Però l’editorialista di ...

Italia-Armenia 9-1 : la Nazionale di Mancini è una gioiosa macchina del gol | Le pagelle : A Palermo dominio assoluto degli azzurri: doppiette di Zaniolo e Immobile, reti di Barella, Romagnoli, Jorginho (su rigore), Orsolini e Chiesa alla sua prima rete in azzurro

Italia ‘forza 9’ ma non è record assoluto : tutti i precedenti e le imprese di Mancini : Dieci su dieci per l’Italia, altra prestazione convincente per la squadra di Roberto Mancini che ha dominato in lungo ed in largo anche contro l’Armenia. La partita non è stata mai in discussione, il risultato di 9-1 non lascia infatti dubbi sull’andamento dell’incontro, gli azzurri hanno vinto in scioltezza contro una squadra comunque buona ed in lotta fino a qualche giornata fa per la qualificazione. tutti sopra ...

Italia-Armenia - Mancini mette le cose in chiaro : “nove gol non si fanno a caso - la squadra continua a crescere” : Il commissario tecnico azzurro ha commentato la vittoria ottenuta contro l’Armenia al Barbera Vittoria larga ed esagerata per l’Italia, che stende l’Armenia 9-1 al Barbera e centra il decimo successo in dieci partite nelle qualificazioni ad Euro 2020. Alfredo Falcone/LaPresse Una serata esaltante per Roberto Mancini che, ai microfoni della Rai, esalta la prestazione dei suoi giocatori: “la serata è stata bella, era ...

9 a 1 all'Armenia - l'Italia di Mancini da record : Italia Armenia 9 a 1, chiusura del girone di qualificazione per gli Europei del 2020 a punteggio pieno per gli azzurri di Mancini e 11esima vittoria consecutiva. Nazionale da record, dunque. Stasera hanno segnato: 8′ e 32′ Immobile (I), 9′ e 64′ Zaniolo (I), 29′ Barella (I), 72′ Romagnoli (I), 75′ rig. Jorginho (I), 78′ Orsolini (I), 79′ Babayan (A), 80′ Chiesa (I).

Italia - Mancini soddisfatto : “Non si fanno nove reti per caso. Sarà difficile scegliere i 23 per l’Europeo” : “E’ stata una bella serata, l’ultima delle qualificazioni. L’abbiamo presa bene, fatto tanti gol e non se ne fanno così tanti a caso in una gara internazionale. Hanno dato tutto”. Così Roberto Mancini, ct della Nazionale, commenta ai microfoni della Rai la vittoria per 9-1 contro l’Armenia. “L’annata Sarà migliore solo se si vince qualcosa”, ha aggiunto. Sulla crescita della sua ...

E’ un’Italia da 10 e lode - Armenia asfaltata sotto nove reti : Mancini ritocca i suoi pazzeschi record : Vittoria esagerata dell’Italia nell’ultimo match del Gruppo J di Qualificazione ad Euro 2020, gli azzurri rifilano nove reti all’Armenia al Barbera Un’Italia pazzesca, una Nazionale bella e sbarazzina che continua a far sognare i tifosi italiani. La selezione di Mancini chiude con dieci vittorie su dieci partite il proprio girone di qualificazione ad Euro 2020, allungando a undici il filotto di successi ...

Italia-Armenia 9-1 : Mancini da record - esordio con delusione per Meret : Dieci su dieci nel girone: mai successo. E nove gol segnati come non accadeva da 71 anni, nel 9-0 agli Usa alle Olimpiadi di Londra '48. L'Italia di Mancini chiude le qualificazioni a...

Italia-Armenia 9-1 : la Nazionale di Mancini è una gioiosa macchina del gol : A Palermo dominio assoluto degli azzurri: doppiette di Zaniolo e Immobile, reti di Barella, Romagnoli, Jorginho (su rigore), Orsolini e Chiesa alla sua prima rete in azzurro

Live Italia-Armenia 0-0 Mancini rincorre il record : L'Italia affronta stasera allo stadio Barbera di Palermo l'Armenia, ultima gara del girone per le qualificazionia Euro 2020. Mancini si può mettere al petto l?ennesima...

L’Italia di Mancini - gli applausi di Sacchi e il riposo dei Fenomeni : La nazionale di calcio piace anche per freschezza e ritmo. E il piacere di vedere dei giovani che hanno voglia di vincere in allegria e che giocano perfino meglio in maglia azzurra che nei loro club

Italia - le parole di Mancini e Bonucci : “la mentalità non deve cambiare - arrivare al massimo agli Europei” : L’Italia affronterà domani sera l’Armenia nell’ultima gara di qualificazioni ad Euro 2020. Azzurri che hanno stacato il pass da tempo ma Roberto Mancini ha voluto tenere alta la concentrazione: “Gli elogi di Sacchi? Lo ringrazio, ci servono. Abbiamo un Europeo da giocare e vogliamo arrivarci al massimo. Nelle poche possibilità che avremo dovremo cercare di migliore in fretta nelle cose da migliorare. Dobbiamo ...