Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 20 novembre 2019) Giorni fa Mike Pompeo, Segretario di Stato USA, ha dichiarato che gli Stati Uniti non considerano più le colonie israeliane inillegittime, ossia contrarie al diritto internazionale. La stampa italiana ha dedicato ben poca attenzione a questa dichiarazione, considerandola probabilmente un fatto secondario. Non è così, purtroppo.Le colonie israeliane sono l’elemento centralestrategia israeliana in– e, proprio per questo, sono uno dei principali ostacoli a una soluzione condivisa del conflitto israelo-palestinese – poiché estendono la presenza israeliana nei territori palestinesi ben oltre quella, greve ma in qualche modo temporanea e removibile, dell’esercito.Le colonie rendono infatti permanente e, al contempo, ordinaria, l’occupazione. O meglio, aggiungono all’occupazione (militare) una ...

HuffPostItalia : Israele dall’occupazione all’annessione della Cisgiordania, grazie a Trump - giuliog : RT @HuffPostItalia: Israele dall’occupazione all’annessione della Cisgiordania, grazie a Trump - Dome689 : RT @HuffPostItalia: Israele dall’occupazione all’annessione della Cisgiordania, grazie a Trump -