Ischia | nuova frana a Cava dell' Isola | «Area a rischio | disastro annunciato»

San Ferdinando - a otto mesi dallo sgombero della baraccopoli rimangono tonnellate di rifiuti. E la nuova tendopoli rIschia il collasso : A otto mesi dallo sgombero della baraccopoli di San Ferdinando restano i rifiuti nella zona industriale a ridosso del porto di Gioia Tauro. “Dello sgombero del 6 marzo rimangono tonnellate di rifiuti che lo Stato non riesce a smaltire – spiega Celeste Logiacco, la segretaria della Cgil Piana di Gioia Tauro -. Al di là delle promesse e delle passerelle è questo ciò che rimane sul territorio. Adesso il ghetto non c’è più ma non basta ...

Tasse - chi rIschia di pagare di più con la nuova Imu : Addio Tasi, la nuova Imu accorperà i due tributi. Niente aumenti secondo il viceministro Laura Castelli. Ma l'unificazione...

Nuova Classifica WTA – Barty in vetta anche senza Fed Cup : Camila Giorgi rIschia di perdere la top 100 - vola Cocciaretto : Barty perde la finale di Fed Cup con l’Australia ma è ancora n°1 al mondo, Caila Giorgi rischia di scivolare fuori dalla top 100, vola Cocciaretto: la Nuova Classifica WTA Come ogni lunedì si rinnova l’appuntamento con l’aggiornamento del ranking WTA. La Nuova Classifica ATP vede ancora in vetta Asheligh Barty nonostante la delusione della finale di Fed Cup persa contro la Francia. Alle sue spalle Pliskova è distante ...

Migranti - l'allarme : "Perché si rIschia una nuova ondata di arrivi" : Il picco di arrivi sulle isole greche negli ultimi giorni "fa temere una nuova ondata migratoria", dice il ministro tedesco...

La nuova vita di Adriano Malori : “Ho rIschiato la sedia a rotelle - ora sono felice. Ganna è da record dell’ora” : A volte risulta difficile credere al fatto che la vita ti offra sempre una seconda possibilità. Adriano Malori ci ha creduto profondamente, ha lottato come un vero e proprio guerriero per riprendere in mano la sua esistenza, avere il coraggio di guardare in faccia la realtà, capire che purtroppo la sua carriera era finita troppo presto, e ripartire da zero; reinventarsi, scrivere un’altra storia della sua seconda vita. Una vita che adesso ...

Giampiero Massolo : "Il mondo rIschia una nuova crisi. Italia - gli ombrelli protettivi non bastano più per contare" : Per contare sullo scacchiere globale “l’Italia deve rendersi conto che i tradizionali ‘ombrelli protettivi’ – l’Unione Europea, la Nato, le Nazioni Unite – non possono più sostituirsi alla capacità di decidere rapidamente e di assumersi responsabilità in proprio nel contesto internazionale”. A rimarcarlo, in questa intervista concessa ad HuffPost, è l’ambasciatore ...