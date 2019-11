“Io e Giovanni…” Simona Ventura | dopo un anno d’amore arriva il grande annuncio

Fonte : caffeinamagazine

(Di mercoledì 20 novembre 2019) La love story trae Giovanni Terzi va decisamente a gonfie vele ed ora è stata annunciata una clamorosa novità per il futuro della coppia. Recentemente lo scrittore ed opinionista di ‘Storie Italiane’ ha rilasciato delle dichiarazioni davvero molto romantiche nei confronti della conduttrice televisiva, a dimostrazione del suo immenso amore. “Sin dalla prima sera dentro di me ho sentito che l’avrei amata. Dovevo ancora baciarla e già sapevo che non ci saremmo più lasciati. Era proprio lei che aspettavo.è una donna di una dolcezza e di una generosità incredibile con chi ama. Mi sono innamorato di lei anche per come ama i suoi figli e la sua famiglia. Una donna così non poteva non essere speciale”, ha ammesso Giovanni. (Continuala foto) Ora però c’è una grandissima novità in arrivo e ad annunciarla è stata proprioin ...

dbosoni : @GiovanniMenzani @sonperplessa È una cosa di nomignoli che solo io, Giovanni e gli altri amici che sono cresciuti c… - Giusy48921432 : @cavalierking1 Anke io Giovanni ?????? - PheebsBuffay__ : Comunque io Giovanni, sapendo come va a finire, lo avrei preso a pugni sin da quel momento #volevofarelarockstar -