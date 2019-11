Infortunati Juventus | novità Pjanic e Ronaldo! Alex Sandro alza bandiera bianca

Fonte : juvedipendenza

(Di mercoledì 20 novembre 2019)- Pochi giorni alla sfida di campionato contro l’Atalanta valida per la 13^ giornata di Serie A. Sarri dovrà fare a meno di, il quale, a causa di un risentimento muscolare accusato con il Brasile, dovrà stare fermo per circa 15 giorni. Tegola improvvisa con Sarri pronto a puntare su De Sciglio nel ruolo di terzino sinistro. Da valutare anche le condizioni di, uscito anzitempo dal match della sua Nazionale nella sfida contro l’Italia. Problema muscolare, ma trapela un sostanziale ottimismo in vista di sabato., nessun rischio: Ronaldo ci sarà! Nessun tipo di rischio per, il quale potrebbe stare fermo in vista della sfida contro l’Atalanta e far ritorno in campo in vista del match di Champions League contro il Bayer Leverkusen. Nessuna fretta o forzatura, anche se, come detto, trapela ottimismo. Leggi ...

